Я вот тут смотрю, что происходит с западной экономикой, и что-то мне это очень напоминает. Я сейчас говорю не о бытовухе, ценах в магазинах, энергетике, а конкретно о производстве. О том, что сейчас массово происходит на заводах и фабриках в Европе и США.

Вы же слышали о «lean production», так называемом «бережливом производстве», системе, которая сейчас стала фактически священной книгой для западных производственников? И вроде бы — неплохая идея: удобство, бережливость, быстрый доступ к компонентам для сборки и материалам, чёткая рациональная организация труда. Звучит прекрасно. Впервые концепция появилась у японцев, вроде бы на Toyota и дала неплохие результаты. А оттуда уже пошла по миру и превратилась…

В советскую перестройку конца восьмидесятых годов. Со всей фальшью и показухой. Вот то самое — углубим и ускорим.

Берётся какое-то неплохое предприятие, которое имеет временные трудности из-за падения сбыта. Причём — трудности по объективным причинам. И не сказать, что критичные — в убыток никто не уходит, просто прибыли становится меньше. И вот это предприятие решают спасать внедряя это самое «бережливое производство».

Начинается всё с того, что нанимают кризисного менеджера, разумеется — на конскую зарплату. Кризисный менеджер приводит свою команду, которой тоже платят от души, но поменьше, чем главному боссу. И вот они разводят бурную деятельность.

По всему предприятию расставляют борды, на которых крепятся многочисленные листочки со всевозможными графиками. Эти борды становятся неким местом ежеутреннего поклонения работников, которое называется «планёрка». Совершенно бессмысленное мероприятие, переливание из пустого в порожнее. Кроме этого — общие собрания сотрудников примерно раз в месяц. Тоже пустые и тоже с демонстрацией графиков.

Вводится новая система — каждый новый проект теперь должен курироваться целой командой. Раньше был главный инженер проекта, пара обычных инженеров и несколько чертёжников, которые всем и занимались. Теперь, помимо них у проекта появляется команда — три — четыре молодых человека хипстерского вида, которые не имеют технического образования вообще. Менеджеры какие-то там, консультанты. Чем занимаются — непонятно. Но зарплату им платят. И какую зарплату!

На каком-то этапе бордов на предприятии становится недостаточно и тогда закупаются огромные дорогие телевизоры, которые развешиваются по всем углам. Теперь, графики должны быть и там. Но мало кто видел эти телевизоры включенными. Висят себе и висят.

А принципиально на предприятии ничего не меняется. Ну, разве что расходы вросли непомерно. И на графиках всё прекрасно. Растут, как на дрожжах, но вот беда — почему-то реальная прибыль не увеличилась, а даже уменьшилась, причём значительно.

Зато кризисный менеджер показывает акционерам графики, докладывает, что успешно выполнил свою задачу и получает от них жирный прощальный бонус. Работа сделана. Но через пару месяцев снова приходится нанимать какого-нибудь кризисного менеджера с новыми безумными идеями, который обдерёт производство как липку, отчитается об успехах и свалит.

И вот такое сейчас — на большинстве предприятий. Это беда. Примерно такая же, какой была и перестройка. И повторюсь — всё очень похоже именно на то время. Показуха и ложь. И это уже не капитализм. Это что-то новое, совершенно нежизнеспособное. То, чего не мог предвидеть даже Карл Маркс.

Голос Мордора