Анна Семенович и Олеся Судзиловская провели выходные на катке с Анастасией Гребенкиной

В минувшие выходные на катке ледового дворца «Полюс Арена» состоялись Ежегодные всероссийские открытые любительские соревнования по фигурному «Золотая корона-2022». Организатором турнира уже в 11 раз выступила Анастасия Гребёнкина — мастер спорта международного класса, бронзовый призер этапа Кубка Мира, многократная победительница Международных турниров, участница Чемпионатов Европы, Мира и Олимпийских игр, победитель Ледовых шоу «Танцы на льду» и «Звездный лед», а также руководитель и основатель собственной школы фигурного катания.

В этом году соревнования собрали рекордное количество участников со всей России: 110 спортсменов. Не смотря на любительский статус турнира, профессиональное жюри оценивало выступления по всей строгости правил профессионального фигурного катания. По словам Анастасии Гребенкиной, даже любители должны знать, каких истинных результатов и мастерства они достигли на льду, на что обратить внимание на будущих тренировках, чтобы повышать результативность. Она также отметила, что:

«Проводимые Всероссийские открытые соревнования по фигурному катанию сегодня — это прекрасная возможность оказать поддержку Российским спортсменам, оказавшимся в сложной ситуации санкционного давления на весь Российский спорт. А среди главных целей нашего турнира: формирование сознательной установки на здоровый образ жизни, творческое развитие личности, выявление и поддержка одаренных детей, создание условий для творческого и спортивного общения, содействие обмену опытом, популяризация фигурного катания в России».

Ледовый праздник посетили также и звездные любители фигурного катания, некоторые из них приехали на каток со своими детьми. На трибунах в качестве болельщиков были замечены Анна Семенович, Анастасия Мыскина, Эвелина Бледанс, Олеся Судзиловская, Юлия Костюшкина, Светлана Лазарева, Анна Пескова, Юлия Беретта, Ирина Ортман, Липа Тетерич, Татьяна Терешина, Арчи, Ирсон Кудикова, Мария Романова, Николай Гуляев, Арчи Цветков, Марина Лизоркина. Известные гости не только поддерживали участников, но и стали участниками церемонии награждения юных победителей соревнований.

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

Фото Пиар.



