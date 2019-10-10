{ 10 октября 2019 }

Анна Семенович потратила миллион на шопинг

Рубрики: [Звезды]  
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Анна Семенович похвасталась продуктивным шопингом в Лондоне. По словам артистки, она потратила на обновки в бутиках около миллиона рублей, сообщает «Стархит».

— Купила много обуви, платьев осенне-зимнего сезона, а также шикарную сумку от итальянского бренда Valentino, — рассказала Семенович. — Еще не смогла пройти мимо бутика Dolce & Gabbana и стала обладательницей экстравагантной леопардовой шляпы, которую сразу же и надела. Покупки обошлись в кругленькую сумму — около одного миллиона рублей. Люблю Лондон еще и за то, что там легко найти вещи на большую грудь, с чем возникают проблемы в Риме и Милане.

Компанию Анне в походах по магазинам составили подруги, среди которых была фигуристка Анастасия Гребенкина. В поездке девушки также посетили футбольный матч «Челси» — «Ливерпуль».

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