Анна Семенович потратила миллион на шопинг

Анна Семенович похвасталась продуктивным шопингом в Лондоне. По словам артистки, она потратила на обновки в бутиках около миллиона рублей, сообщает «Стархит».

— Купила много обуви, платьев осенне-зимнего сезона, а также шикарную сумку от итальянского бренда Valentino, — рассказала Семенович. — Еще не смогла пройти мимо бутика Dolce & Gabbana и стала обладательницей экстравагантной леопардовой шляпы, которую сразу же и надела. Покупки обошлись в кругленькую сумму — около одного миллиона рублей. Люблю Лондон еще и за то, что там легко найти вещи на большую грудь, с чем возникают проблемы в Риме и Милане.

Компанию Анне в походах по магазинам составили подруги, среди которых была фигуристка Анастасия Гребенкина. В поездке девушки также посетили футбольный матч «Челси» — «Ливерпуль».