Аглая Тарасова встречается с Дарреном Аронофски

Американский режиссёр Даррен Аронофски и российская актриса Аглая Тарасова подтвердили слухи о своём романе, появившись вместе на премьере фильма «Pacified» на 67-м кинофестивале в Сан-Себастьяне. Аронофски является продюсером проекта, который получил главный приз фестиваля, а также премии в номинациях «Лучший актёр» (Букассе Кабенгеле) и «Лучшая операторская работа» (Лауре Гонсалес).

Слухи об отношениях Тарасовой и Аронофски начали ходить летом 2018 года: некоторые СМИ сообщали, что влюблённые познакомились во время делового визита Даррена в Москву. Режиссёр ранее встречался с Дженнифер Лоуренс, а Аглая — с Милошем Биковичем.