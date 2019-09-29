Анна Семенович похвасталась пышными формочками

Анна Семенович больше не является ведущей шоу «Брачное агентство Никола Баскова». В эфир еще продолжают выходить выпуски программы отснятые заранее. Однако, в новом цикле Анна участия уже не принимает. За уходом Семенович из шоу не стоят никакие скандалы [Читать...]

Анна Семенович стала лицом компании Lamur из Набережных Челнов. Владелец бренда, уроженец Турции Ализаде Эльчин Ибрагим оглы, заключил с певицей контракт на один год. Как пояснили в компании, магазины Ализаде Эльчин работают в разных регионах России: в Москве, [Читать...]

Певица и телеведущая Анна Семенович решила сменить имидж. Артистка отрезала челку и выпрямила волосы, отчего стала выглядеть еще моложе. Новостью поделилась вовсе не сама Анна Семенович, а другая телеведущая и бывшая Мисс Россия Виктория Лопырева. Знойная блондинка выложила [Читать...]

С недавнего времени Анна Семенович ко всем своим многочисленным титулам может с гордостью и по праву добавлять еще один – дайвер. Во время отпуска, который певица провела на Мальдивах, она прошла профессиональный курс дайвинга и получила соответствующий сертификат. [Читать...]

В первый день весны Анна Семенович отмечает свой день рождения. В этом году певица решила не устраивать пышных торжеств в Москве, и отправилась вместе с самыми близкими людьми и друзьями на морское побережье, в Дубай. Анна совместила праздник с долгожданным [Читать...]