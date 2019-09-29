{ 29 сентября 2019 }

Анна Семенович похвасталась пышными формочками

Рубрики: [Музыка]  
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Анна Семенович Секси бомбочка

Анна Семенович выпустила в свет сингл «Секси бомбочка» 26 сентября 2019 года. По словам артистки, это «модная, веселая песня про смелую и современную женщину, которая влюблена».

— Сегодня моя «Секси бомбочка» начинает свой путь, — написала исполнительница в день премьеры сингла. — Я уверена, что вы полюбите мою новую песню и будете круто под неё зажигать и радоваться жизни!

В тексте нового трека Анна Семенович называет себя «секси бомбочкой», хвастается своими пышными «формочками», танцует на барной «стоечке» и просит красавчика отвезти ее к нему домой.

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