Гуф рассказал Ксении Собчак всю правду

Рэпер Гуф стал гостем нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак!», который появился на YouTube 2 октября 2019 года. Он рассказал об одиночестве и кризисе, о баттле с Птахой, о наркотиках, о родителях, об отношениях с Айзой Анохиной и Кети Топурия и о том, как он сидел в Бутырке, а также честно признался, за сколько он готов продаться. Кроме того, он подтвердил, что его звали сниматься в шоу «Холостяк», и обсудил с Ксенией Собчак нашумевший трек «Москва», записанный совместно с Тимати.

— Я, правда, даже не знаю, получил ли он (Тимати. — Прим. Ред.) что-то с этого и был ли какой-то госзаказ. Он мне потом сказал, что где надо, это уже оценили. Я говорю, может быть, они мне какую-нибудь двушку на «Юго-Западной» подгонят, а он говорит: «Так не делается». Ну и как-то мы сейчас особо не общаемся, — заявил рэпер.

Он признался, что продолжает любить Кети Топурия, но из этого «ничего не выйдет», хотя он до сих пор не может понять причин их расставания.

— Я перестал писать в тот же день, — рассказал Гуф о начале отношений с артисткой. — Через день начал употреблять тяжелые наркотики после трехлетнего перерыва. Потом она меня спасала — и спасла. Было два года нудных отношений. Я лежал на диване, мы ничего не делали, никакого прогресса не наблюдалось. Это единственный человек, с которым я видел свое будущее, а потом меня обломали. Мне казалось, что это было взаимно.

Напомним, что Гуф и Топурия начали встречаться в 2016 году и расстались спустя два года. За это время пара не раз успела разойтись и сойтись снова. В марте 2019-го Кети, комментируя разрыв, сказала, что виной всему стал «разный образ жизни» артистов.

Клип Тимати и Гуфа на песню «Москва» был опубликован 7 сентября 2019 года и всего за двое суток получил более миллиона дизлайков на YouTube. После этого его удалили, а Гуф извинился за проект, отметив, что «не следит за политической ситуацией в стране и в Москве» и что его «подставили». В конце сентября пародию на ролик выпустилиблогеры Юрий Хованский и Ник Черников.