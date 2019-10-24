Кэндис Свэйнпол облачилась в леопардовый купальник

Кэндис Свэйнпол представила новую коллекцию купальников своего бренда Tropic Of C. Снимки в бикини с леопардовым принтом 31-летняя модель выложила в инстаграм. Как сообщает Daily Mail, фотосессия прошла на родине Кэндис — в Южной Африке, где она побывала недавно.

— Я покинула Южную Африку, когда мне было 16 лет, чтобы продолжить свою карьеру, но она никогда не оставляла меня, — говорит Свэйнпол. — Если вы не хотите жить в Африке, то Африка будет жить в вас, и я несу Африку со мной каждый день.

На фото видно, что ангел Victoria’s Secret находится в отличной физической форме, хотя ее младшему сыну Ариэлю всего 15 месяцев. С отцом своих детей (старшему Анаку недавно исполнилось 3 года) Германом Николи Кэндис рассталась в ноябре 2018-го после многолетнего романа и трех лет помолвки.