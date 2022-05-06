Это не мой телеграм. Мне подкинули

Сорокалетний мальчик Ваня перестал бояться своего мобильного патриотизма и ответил на выпады. Правда, пока только на один, да и ответил как-то не очень сурово: налепил отвратительных образов с бездонными глотками и смартфоном «Зева», а между этим как-то так вскользь шептанул, что вообще нэуиноуэн, и телеграм со скандальным репостом ему просто подбросили.

На самом деле, даже если Ургантом двигала интуиция, а не строгий расчет, этот его первый шаг к возвращению выглядит, как по линеечке. Адресатом для ответа выбран не самый большой любимец культсреды Эдуард Бояков. Сам ответ вроде строгий, но с типичными Ваниными шутливостями: типа, не такой я и ссыкло, но да, признаю, только мальчик. И эпическая концовка: когда все ждут от Урганта извинений — он снисходительно разрешает не извиняться перед ним. Думаете Боякову? Всем нам.

На фоне вони от Туминаса, который взялся яростно клеймить авторов пранка, употребляя классическое «вырвали из контекста, смонтировали, я пушистый!», всё это вызывает желание сплюнуть. Да, Ваня, именно сплюнуть. Не в тебя, как хотел Бояков, а просто в сторону, от брезгливости. И отчуждения к этим людям, когда-то без спроса подброшенным нам, словно наркотики, а теперь начисто вырванным из контекста страны, но требующим от нас продолжать глотать их присутствие на каждом экране.

Если мы проглотим и это — нашему обществу можно ехать сниматься в бездонных глотках. Так, может, лучше ехать не нам?