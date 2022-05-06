Сколько там Дорну до зала славы?

Эминема включат в зал славы рок-н-рола. Народ вовсю шутит, ожидая, когда в зале славы хип-хопа появятся Metallica с «Мановаром», но это с незнания дела шуточки. Там, в зале славы рок-н-рола, вообще-то, уже развалился на диване Jay Z, рядом с которым Эминем почти Мерлин Мэнсон, да и в этом году компанию белому рэперу составят не шибко хардовые Duran Duran, Карли Саймон и Долли Партон.

Последняя сначала даже отказалась, напомнив, что она, если что, кантри-гёл, но ей пояснили: все разделения – от лукавого, китайцев и русских, а жанров, как и полов – давно нет. Есть только музыкальные гендеры, но они же могут меняться каждый день. Вот захочется кому-то ввести Джастина Бибера в зал славы рок-н-рола, и хоп – введут: чем не рокер? Косуху наденем, гитару подвесим. Да и кто посмеет придраться к формулировке «за вклад в развитие жанра?».

А нам – лишний повод погрустить по не нами поломанному миру, где международные или ставшие таковыми организации – порой довольно честно притворялись объективными. Сейчас же это всё превратилось в балаган. Мужики плавают с девушками наперегонки, в залах славы рок-н-рола пляшут рэперы с попсовиками, лживая дичь от цукербергов забивается в мониторы вместо изгнанной правды…

Был бы у нас свой рок-н-рол, вместо импортного косплея – вообще наплевали бы. А так пока все еще смотрим. Грустим… Ну хоть Цою спасибо, что жив. Поживее живых оказался.