Натуральная неблондинка

START начинает съемки картины «Блондинка» по мотивам киноповести Александра Володина, написанной в 1984 году.

Если подумалось, что нас решили искупать в ламповой ностальгии восьмидесятых, то это слегка неверно. Режиссер и автор сценария Павел Мирзоев от первоисточника оттолкнулся изрядно, а что самое главное — рискнул поиграть в машину времени и перенести события в наши дни.

В центре внимания — почти идеально неправильная девушка, живущая именно свою жизнь, а не более модную или комфортную. В 80-е и сейчас — это, надо заметить, могут быть очень разные девушки, и будем надеяться, удастся перенести главное — сам типаж, характер, самобытность. Не всё здесь зависит от Мирзоева — Дарье Жовнер придется не проще, даже в партнерстве с тоже очень ламповым Евгением Цыгановым.

С чисто театральной стороны тревоги минимальны — Жовнер производит впечатление очень настоящей и глубокой личности: навскидку эта роль просто ювелирно под нее. И тут уж лишь бы сторонние факторы не вмешались. Фильм поддерживается Минкультом, а Цыганов у нас товарищ слегка ненадежный, да и Дарья, несмотря на «Первый Оскар», все еще ассоциируется с не самой хорошей компанией из беглых каторжников помоста. Так что никто не гарантирует отсутствия неуместных реакций, способных в нынешнее время потопить и весь фильм.