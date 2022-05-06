Фильм о фильме о фильме

После очередной новости по фильму об актрисе мы призадумались, стали считать, а потом снова призадумались.

Говорят, снимать нужно о том, что знаешь. И очень характерно, пожалуй, что в последние годы у нас добрая половина фильмов — о фильмах, а другая половина — о театрах. Утрируем, слегка, но и правда уже у многих ощущение, что киноделы, начисто оторвавшись от жизни, берутся снимать почти что своё реалити — вот и выходят одна за другой поделки: о телевидении, о съемках, о проблемах артистов и ареале их тусовок.

Ну а как иначе? Наши артисты очень любят кричать: «коррупция!», но по клановости уделают любую мэрию. За какую Раппопорт ни возьмись, к каким Хаматовым, Табаковым и Ефремовым ни приглядись, какую Пугачеву ни вспомни — у нас на манеже все те же: братосын, сватодочь, сестромать, в крайнем случае — крестная. И пока природа усердно доказывает свое право отдыхать, поколения за поколениями выползают из-под юбок сразу на сцену или экран, абсолютно не успевая пропитаться реальной жизнью, чтобы хоть что-то дать зрителю, кроме рефлексии о себе же любимом.

Иногда в этот аквариум (есть слово и поточнее) «династий» подкидывают новых рыбок, и даже не каждую из них тут же сжирают, приняв за корм, который сыплется сюда перманентно. Но прошлые волны сценаристов, актеров и режиссеров уже забыли, как варились в замкадье, ведь теперь они тоже в тусовке и ничего больше толком не видят, кроме друг дружки в закрытом аквариуме.

Очень радует, что многие хотя бы перестали снимать о том, чего и близко не знают кроме как в пересказе подруги, которая однажды в пробке почитала «медузу», послушала Собчако-Дуде-Шихман и теперь о России всё-всё знает — вплоть до каждого этого… ну, типа как город, но только маленький такой и без «Азбуки вкуса».

Но вот точно у данной проблемы есть только это решение: начать снимать о себе? Или, может быть, еще какие-то варианты бывают?.. Да ладно, ладно, сидите, не утруждайтесь — у вас же на коленках столько деток сидит, которым на экране об этом потом вспоминать, раз больше и не о чем.