Мы не пираты, мы — по оплате

Это вполне читалось, но все равно приятно угадывать. Студия Red Head Sound начала сбор средств на «альтернативный дубляж» третьих «Фантастических тварей». Актеров наймут оригинальных — Василия Дахненко, Константина Карасика, Илью Бледного и других.

Бюджет проекта — 200 тысяч, собрали уже почти половину, что не странно, учитывая значимость волшебных палочек в жизни подросшего поколения.

Одним словом, жуткая проблема «А-а-а! Мы все умрем без русификации Марвел!!!» — решается удивительно просто и даже без репутационного ущерба для участников на западе, раз уж им это все еще важно. Главное вовремя написать «альтернативный», и какой тогда спрос?

Разве что киношки категории Б и ниже пострадают, если не добавить к механизму краудфандинга подсказанный нами элемент псевдонародного спонсирования. Другой вопрос, нужно ли на это тратиться, ради фильмов категории Б? Честно говоря, мы бы и «Дамблдора» уже не переводили.