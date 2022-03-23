МакТимати из клана BlackStar

Сильно обрадован отлетом куриных крылышек из России рэпер Тимати, все более известный как Тимур Юнусов. Тимур, являющийся совладельцем сети быстрогрыза Black Star Burger, вовремя сориентировался и уже подал заявку на получение гранта от правительства Москвы, надеясь создать и развить новую сеть из пяти стартовых точек в первый год. Тимати уточнил, что Макдональдсы заменять не планирует, и вообще идет по иному пути: свежей крафтовой альтернативы, на 100% российского производства.

Это важное замечание. Есть мнение, что Макдональдсу не стоит искать равновесную замену, и отвечать следует ассиметрично: разбив монополистов на целую россыпь очень разных центров быстрого питания, где предсказуемое повышение стоимости будет компенсировано значительным креном в сторону здоровой еды. Или нам достаточно счастья от понимания, что теперь кусок американской мечты наполняет карманы лишь соотечественников?

И раз уж нашу богему вечно тянет поближе к кухне — можно поддержать сразу многих звезд в их попытках создать именно свою пищевую цепь: от «Едим дома» до BlackStar — на любой вкус, но не допуская грызни между собой. Очень хорошо, если займутся полезным делом… Ну а то, что 100% российское производство обещает парень, чье творчество было отечественным примерно на 1% — так людям (хоть и не всем) свойственно развиваться. Многие ведь подсели на иглу западной моды. Тех, кто вовремя с нее слез — вполне можно и поощрить, а уж Тимур как раз успел освоиться в патриотическом поле еще задолго до его превращения в мейнстрим. Немного фастфудненько освоиться, неуклюже, банально, но и на том спасибо по нынешним временам.