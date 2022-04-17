Про украинский агитпроп

Просматриваешь украинский агитпроп на тему российской армии и проводимой ею спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины и диву даёшься. Предстаёт въяве перед глазами какая-то орда нищих мародёров, мясников, насильников, садистов и убийц, во главе которой стоят абсолютные маньяки и психопаты, движимые звериной ненавистью и завистью к мирной, процветающей, демократической, донельзя богатой Украине, поражающей их своим уровнем жизни и самим её укладом, который им только дай разрушить – другой цели в жизни ни у кого из этих вурдалаков, орков и гоблинов нет. Особенно впечатляет описание того, как российская армия подчистую выметает продовольственные и промтоварные магазины в занимаемых ею населённых пунктах, грузит на броневики и танки невиданные в России стиральные машины и телевизоры, холодильники и пылесосы, компьютеры и ксероксы. А для того, чтобы увезти в качестве трофеев повышенной ценности лаптопы, наши солдаты даже запихивают их в свои бронежилеты, выбрасывая оттуда бронепластины (?!)…

В общем – азиатская орда, ворвавшаяся в Европу, которой, как каждый в мире после гастрольного тура украинского президента Зеленского по всем, какие только он смог найти, парламентам, из тех, которые согласились его слушать (что прокатило далеко не везде, а во многих местах окончилось грандиозными скандалами, как в Греции и Италии), она смертельно завидует. И тут единственное, что сильно свербит: не в первый раз и не про первую армию такое довелось читать и слушать. Была какая-то ещё, которую ровно в таких же выражениях клеймили почём зря и разносили на все корки, выжимая слёзы сочувствия к невинной жертве у обывателей и желание мстить злому агрессору до скончания времён. Причём даже примеры были те же. Особенно запомнились стиральные машины и телевизоры, погруженные в танки и прикрученные к БТРам. Очень выпуклый, яркий образ. Засело в памяти. Напряг её и вдруг само собой пришло! Это же об израильском ЦАХАЛе писали в ходе операции 1982 года “Мир Галилее”, она же Первая Ливанская война. Насчёт танкистов и десантников Ариэля Шарона и Рафаэля Эйтана, гнавших террористов Ясира Арафата к Бейруту подальше от израильской границы.

Сначала всю эту ахинею тогда писала арабская пресса, потом, ссылаясь на неё, аккуратно, слово в слово перепечатывала советская. Ну, агитпроп, он и есть агитпроп. Грубый, примитивный, но действенный. По крайней мере в отношении тех, кто ничего ни в чём не понимает, как в основном с западными обывателями и бывает. На наших людей сейчас такого рода глупости действуют плохо. В самом глухом провинциальном российском магазине набор продуктов и промтоваров покруче украинского будет. Да и американского, японского или европейского. О бытовой технике, электронике и автомобилях и говорить нечего. Хотя “Запорожцев” по нашей стране действительно бегает мало – раритет. Что до грабежей и насилия… Вот украинские нацбатовцы этим действительно славятся. Да и в Европе многие из тех, кто туда с Украины приехал, успели сильно накуролесить. Ну, а то, что именно Украина на протяжении всего постсоветского периода своей истории была и остаётся оптовым поставщиком рабочей силы (очень трудоспособной) и ночных бабочек, в том числе в Россию… По уровню жизни ей сейчас до нас, как до Луны. За что боролась эта страна, на то и напоролась. Жаль её!