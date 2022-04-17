Заработки членов правительства

Опубликованы данные о заработках за прошлый год членов правительства, видных чиновников федерального уровня, местного начальства и представителей законодательной власти — сенаторов и депутатов Госдумы. Ну, что сказать? Хорошо зарабатывает наша государственная элита, не бедствует. И это ещё о крупном и сверхкрупном бизнесе речь не идёт. Те как были долларовыми мультимиллионерами и миллиардерами, так и остались. Хотя кое-кто из них состояние изрядно нарастил, а у других, особенно из числа тех, кто попал под западные санкции, оно убыло и в некоторых случаях сильно. Однако в целом цифры доходов той социальной группы, о которой идёт речь, впечатляют. У кого-то в кармане за год приросло по несколько десятков миллионов рублей, у кого-то по несколько сотен, а у кого-то и миллиарды. Тут всё очень и очень индивидуально, как и всё в нашей жизни. Речь при этом не о том, хорошо или плохо то, что люди эти богаты. Ну, богаты и богаты. У кого суп жидок, у кого жемчуг мелок. Равенство в нищете мы уже проходили — не самая лучшая оказалась идея. Да и не было его на самом деле никогда. Так, одна видимость и лозунги, в которые под конец советской власти мало кто в стране верил, причём меньше всех в них верили те, кто их произносил. А уж те, кто их придумывал, и вовсе ни во что не верили и даже особо этого и не скрывали — на чём страна 30 лет назад и развалилась. Но вот, что по-настоящему интересно: эти, которые много заработали, будучи людьми вполне официальными, и заработки свои задекларировали (разумеется, те из них и тот объём средств, которые они реально задекларировали) — хоть с кем-то чем-то серьёзным из своих доходов поделились?

Во всём мире, да и у нас до революции абсолютно разумным, естественным и единственно правильным считалось для людей состоятельных отчинить преизрядную часть доходов на благотворительность. Сегодняшняя жизнь значительно расширила сферу применения этого понятия, так что помимо чистой воды меценатства (именно так возникла Третьяковская галерея и другие музеи), возведения храмов и призрения больных, сирот, одиноких стариков и инвалидов, появилась охрана природы, развитие науки и образования, забота о бездомных животных, памятниках истории и культуры, да и вообще столько всего… К примеру, в войну богатые люди и организации (та же РПЦ) вкладывались в Победу, снаряжая за свой счёт танковые дивизии и авиаэскадрильи. А сейчас на дворе что, не война?!

Хотелось бы надеяться, что все те люди, которые сегодня формально, согласно их чинам, должностям и списочному составу составляют российский национальный истеблишмент и которых пресса и они сами именуют нашей элитой, и в самом деле ею станут. Чиновники и парламентарии, олигархи, которых ими назначили и которые сами вырвались в большие богатеи… Может, тогда они этой элитой и этим самым истеблишментом и в самом деле будут. А заодно вся остальная страна увидит в них кого-то, кроме «Трёх толстяков» из сказки Олеши про доктора Гаспара Арнери, девочку Суок, наследника Тутси и, кстати, про революцию, которая оказалась неизбежной — и не только в сказке. А ведь начали бы всерьёз со страной делиться, глядишь, её бы, революции этой, и не произошло…