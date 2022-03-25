{ 25 марта 2022 }

Цензура поможет совершить каминг-аут

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Воодушевленный окончательным превращением Роднянского в Родченкова, Евгений Баженов призвал Минкульт повысить плотность утреннего напалма на головы нерадивых киноделов.

Вчера Госдума одобрила полное госфинансирование кинодебютов вместо текущих 70%. В течение 5 лет после окончания учебы режиссеры-дебютанты смогут воплотить свой проект за счет государства. Владимир Бортко, вспоминая, как трудно всегда начинать, приветствовал решение властей. А вот Евгений Баженов предложил пойти дальше и ввести для кинематографа государственную цензуру, чтобы не финансировать откровенный распил или никому, кроме автора, ненужные экзерсисы.

По сути, он предлагает четкий раздел: при съемках коммерческого кино можете снимать 2 часа ковыряния в носу, если на это находится восторженная публика. Но фильмы с господдержкой – обязаны иметь социальную ценность. Стоит ввести контроль за расходованием денег, особенно когда речь о молодых и неопытных кинематографистов. И самое главное – идеологическая цензура. Которая не допустит «ручканья с эсэсовцами» и прочей киночернобыльщины. Особенно же стоит следить и за обратной стороной медали: когда под прикрытием патриотизма будут клепать откровенный шлак.

Хотелось бы все-таки увидеть хотя бы приблизительный механизм предлагаемой цензуры. Не секрет, что общественная цензура у нас на порядок строже чиновничьей, ведь если за последнюю отвечать будут те же, кто крышует питчинги, то снимать начнут вообще чуть ли не о «Прывидах Кыива». Но пример Баженова показывает, что одной лишь общественной цензуры любого качества – тоже мало: как пилили, так и пилят, все оправдания сводя к «тупое общественное быдло просто ничего не понимает».

Возможно, нужна двухфазная цензура. Государственная – следит до релиза, причем с очень прозрачной системой ответственных за конкретный фильм. После выхода – включается уже общественная, которую вполне допустимо не оставлять на уровне обзоров Баженова и оценок на Кинопоиске, а выводить в плоскость публичных дебатов, где авторы и кураторы будут глаза в глаза с критиками пояснять свою правоту. И если окажутся неубедительны – пусть слово «ответственный» обретает всю глубину смысла.

НЕВМИНКУЛЬТ


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