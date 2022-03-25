Невеселый Роджер

— Кому нужны эти авторские права? — задал вопрос Владимир Мединский, предлагая телеканалам в числе прочего свободно показывать и хорошее зарубежное кино. Для спускового крючка маловато, но снежный ком, способный запустить лавину при совпадении обстоятельств — вполне годится.

Вся отрасль сейчас подвисла в состоянии неопределенности, не понимая, как далеко всё зашло, и Тортуга мы уже или еще не очень. Тяжелее всего, пожалуй, посредникам, локализаторам и прочим дистрибьюторам. Ведь ясно, что это точка невозврата, и, начав обработку нелицензионки (прокат, дубляж), эти игроки получат репутацию создателей нелегального контента.

Вот эта неготовность поднимать ставки после того, как ее нагло задрали «западные партнеры», и сдерживает отечественных белоручек. Мало ли, — думают они. — Сейчас кто-нибудь фрайернет, все наладится, а мы уже засветились с «Веселым Роджером» и станем нерукопожатными. Вот и подают в суды, как Okko, надеясь остаться в зоне комфорта и сохранить налет репутации в мире, где на нее всем стало наплевать.

Народ тем временем свой выбор уже давно сделал: трафик торрент-трекеров вырос на 30-40%. Но, повторимся, только качать — это мало. Рано или поздно всё упрется в такой простой момент, как локализация: и игр, и фильмов.

Но ведь совершенно необязательно примерять на себя образ пиратов-беспредельщиков. Именно государства, объявившие нам блокаду и в очередной раз своей истории укравшие сотни миллиардов — изобрели такую дивную вещь, как флибустьеры. Когда ты пират — лишь для кораблей враждебного государства, для нейтральных — вполне сносная личность, а на родине вовсе — благородный герой и славный рыцарь.

Кажется, именно из этой ролевой модели и следует продолжать национальный диалог на тему авторских прав. Быть флибустьерами в мире пиратов — довольно терпимая доля.