Взрослая проблема детской литературы

Сообщения о том, как серьёзно нынешняя администрация Соединённых Штатов относится к проблеме НЛО, успокаивают. Хоть кто-то на планете пришельцами всерьёз занимается, готовясь, если что, им по-взрослому противостоять. Причём во времена Обамы такого рода информация уже проскакивала, но, судя [Читать...]

Чертовски интересно, что останется от литературы нашего времени? От Античности, к примеру, остался Гомер. Нет, мы помним (кто, конечно, их помнит) и Эсхила с Аристофаном, и Овидия с Горацием, и Тита Ливия с Эзопом (греки и римляне у [Читать...]

Что мы знаем о готических соборах и их строительстве? Чем привлекает эпоха средневековья, кроме той таинственной атмосферы, знакомой всем нам из детских сказок? В своем новом романе «Архитектор» Анна Ефименко переносит читателя на улицы безымянного французского городка XIII [Читать...]

Во время присуждения премии Листьева Леонид Парфёнов сделал смелый шаг (действительно смелый). Листьев был довольно беспринципным и в общем аполитичным тележурналистом с большими коммерческими амбициями. Но он был интеллигентом, причём непуганым (выросшим на застойных Чебурашке и Винни Пухе). [Читать...]