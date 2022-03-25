{ 25 марта 2022 }

Взрослая проблема детской литературы

Рубрики: [Telegram]  [Книги]  

Новую национальную премию в области детской литературы анонсировали в ходе совещания Ольги Любимовой с писателями и коллективом РГДБ. Учредить премию предложили Андрей Усачев и правнук Корнея Чуковского Дмитрий Чуковский, и их инициатива была Минкультом поддержана (мы же все понимаем, что всё наверняка заранее согласовано, и это просто красивый публичный ритуал?).

Призовой фонд премии составит 2 миллиона рублей — по миллиону на каждую номинацию: «Детский писатель» и «Художник-иллюстратор». И здесь уже возникают вопросы. Мы и близко не сторонники комикс-культуры, но отдавать это раскрученное пространство в руки зачастую контркультурного андеграунда — тоже не дело. Если продолжать ориентироваться на схемы тридцатилетней давности, то будет, как всегда: премии раздадут великим писателям с аудиторией в полтора читателя, а детей будет воспитывать литература, созданная непонятно кем и непонятно в чьих интересах.

Хотя почему непонятно — понятно.

НЕВМИНКУЛЬТ


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