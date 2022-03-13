Подумалось тут… Когда американцы решили Ирак оккупировать и сдуру этим при президенте Буше-младшем (вполне, кстати, в личном общении нормальным мужиком — все последующие, начиная с напыщенного и самовлюблённого до крайности дурака Обамы, куда хуже были), они издали для поимки и дальнейшего суда над ними членов местного руководства колоду игральных карт. А как ещё заставить толпу американских, британских, польских и прочих солдафонов таскать с собой портреты целой кучи разыскиваемых? Всех расписали по ранжиру, с упоминанием имён и того, кто они такие, а в обычном режиме этими картами можно было хоть в вист играть, хоть в покер, хоть пасьянсы на них раскладывать, коли охота придёт. Очень удобно.

Так вот, не пришла ли пора отечественной полиграфической промышленности, дизайнерам, художникам и прочему творческому народу всерьёз заняться изготовлением таких колод для наших нужд? Озолотились бы! Отдельно по США, отдельно по Европе и уж совершенно точно по Украине. Причём тут к самой задаче можно и творчески подойти. К примеру, разделить страны Европы по мастям. Англичане — червовая масть, Французы — крести, немцы, понятное дело, пиковая (особенно Урсула фон дер Ляйен, политик-гинеколог в качестве пиковой дамы хорошо будет смотреться). Ну, а всякая прочая шушера, включая поляков или международников, типа Борреля, бубны. Или по журналистам их пройтись, которые про Россию невесть какую ахинею пишут. По парламентариям. Да там ещё столько идей!

Американская колода будет особенно хороша, от Байдена до Обамы (не стоит забывать и про отставников), Хиллари Клинтон, Линдси Грэма, Нэнси Пелоси, Камалы Харрис и Блинкена. А как на этих картах Виктория Нуланд и Джен Псаки будут смотреться! Или главные акционеры и создатели цифровых империй и социальных сетей, издатели основных СМИ и прочая сволочь, которая сейчас вовсю на нашей стране отсыпается в качестве разминки перед тем, как заняться всерьёз Китаем. И непременно своих ублюдков не забыть, которые на всех них работают, типа Родченкова. Они, вроде бы, не такие уж и величины, но нагадили стране столько… Мал клоп, да вонюч! И тогда каждый наш солдат будет знать свой маневр и при личной встрече будет всю эту смазку для штыка опознавать на раз. Очень полезная в быту и на службе будет вещь!