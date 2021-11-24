Американская разведка и её зимние заморочки

Американская разведка сообщила союзникам Соединённых Штатов, что «вероятность вторжения России на Украину значительно возрастёт с наступлением холодов». Причём речь идёт не о месяцах, а о нескольких неделях. Ну, попытаемся представить себе, как именно она, разведка их, к такого рода выводам пришла и как именно себе такое вторжение представляет. Не зря же американцы тревогу бьют и утверждают, что всем, кто на их стороне, нужно немедленно отложить в сторону остальные, не столь срочные дела, и начать скоординированную кампанию давления на Москву. Всё остальное подождёт — не до жиру. Зима близко! Вот-вот проснутся в вечной мерзлоте заснеженной пустынной Сибири и бесконечного ледяного Заполярья Белые Ходоки и на Украину толпами пойдут…

Если оставить в стороне фантастику преславного Джорджа Мартина и её более известную, хоть и не столь интересную кинематографическую версию, аргументы, которыми могла вдохновляться американская разведка, скорее всего относятся к истории войн, зоологии, криптозоологии и анализу того, что может делать российская армия в холода и на что армия американская неспособна. К примеру, общеизвестно, что поляков в Смутное время, Наполеона и Гитлера сгубила именно «русская зима». Вообще-то это совсем не так, да и непонятно, почему их громили и во все прочие времена года, но раз все как один историографы и популяризаторы истории пишут именно об этом… Что форма у них всех для военных действий никуда не годилась — лёгкая была, об этом же они не пишут.

Говоря попросту, в западном мире принято считать, что русские ЛЮБЯТ воевать зимой. Причём набрасываются на врага, не обращая внимания на то, какая на улице температура. Полюс холода где расположен? В России. Оймякон, Верхоянск, Минусинская котловина… Вот и тренируются, как заведенные. Опять же, когда фашисты проиграли Битвы под Москвой и под Сталинградом? Зимой. Когда Сталин в 1939 году пытался с финнами разобраться? Тоже зимой. А почему? Да просто стратегия у русских вся на этом построена. Любят они снег. Жить без него не могут. Так что понятно, что и Украину нынешнюю они зимой будут брать. Как Днепр замёрзнет и Чёрное море льдами скуёт, так оденут свои тёплые подштанники с начёсом, свитера с шерстяными шарфами, ватники, тулупы, шубы, зипуны и шапки-ушанки с малахаями, да папахами, обуют валенки, пимы, бурки, унты и торбаса, водки выпьют из самоваров, да и двинутся. А зима близко!

Что им смогут противопоставить Зеленский с Кулебой? По лицам видно, что ничего. Суетливы больно. Брехливы, как псы под забором — это да, но как вспомнишь мелким скоком перебегавшего под кинокамеры по окопам на Донбассе в каске, камуфляже, да странного покроя бронежилете, типа укороченного лифчика, украинского президента… Так у него глазки растерянно и суетливо бегали, до того он являл собой вид негероический, такой штафиркой штатской выглядел, что аж сердце щемило. До сих пор его хочется американцам согреть, защитить и ободрить, таким он несчастным был. Как одинокий блохастый кутёнок на трассе. А тут Путин со своей Ночной хоккейной лигой и Шойгу с полярной базой «Трилистник» и флотом ледоколов, которые запросто с Северного морского пути по рекам и каналам на Украину придут и Киев возьмут на абордаж… Ужас!

Опять же: зря, что ли, у русских и на коньках, и на лыжах столько народу зимой по их стране бегает, а на санях и ледянках даже дети катаются? А санные конные тройки с бубенцами? А зимняя охота на волков с борзыми — русскими борзыми, между прочим? А привычка в крещенские морозы в проруби купаться в самом, что ни на есть голом виде — в одних плавках, да бикини? На это человеку, привыкшему к купанию во Флориде, Калифорнии или на Гавайях даже смотреть страшно! Что до зверей их, диковинных — наверняка ведь давно уже мамонтов под атаку на Украину клонировали! А всё остальное у них и так водится, от моржей и нарвалов до белых и бурых медведей, от яков, овцебыков и северных оленей до мохнатых якутских лошадей. Даже тигры и леопарды в России, и то в снегу живут — и ничего!

Что сможет нынешняя Украина, насквозь вестернизированная, противопоставить России, когда та наконец решит перестать невесть с какого бодуна терпеть все выкаблучивания её гоповатого начальства и нациков всех типов, которых там пруд пруди, от Яроша до Фарион? И на что будет готова ради неё, ЭТОЙ Украины, пойти Европа, которой не привыкать там от России огребать по-полной, что веками и происходит. С поляками и шведами, англичанами и французами, немцами и австрийцами, да и со всеми прочими, кого туда заносило, от итальянцев до чехов и словаков! А уж турок там сколько полегло… Так что права американская разведка — во всём права. Мало до зимы времени осталось. Совсем мало. А как позёмка заметёт в Забайкалье, да в Подмосковье, так его и вовсе не останется. Железная логика.