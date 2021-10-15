Почтенная американская дама, замгоссекретаря, Венди Шерман, после встречи с российским вице-премьером призвала Россию к активным совместным действиям ради борьбы с изменениями климата и… к увеличению энергобезопасности Европы. Ну и обычная, характерная для нынешней администрации лабуда, насчёт продолжения работы с Москвой, ради выстраивания стабильных и предсказуемых с ней отношений, тоже была сказана. Куда же без неё! Это теперь мантра американских чиновников, особенно смешная на фоне того, что американские законодатели в отношении России и её руководства делают и говорят. К примеру, как, встречаясь с вице-премьером одновременно обсуждать введение санкций против российского премьера, в уме не укладывается. Но они это делают.

Иногда кажется, что настоящие враги Америки — вовсе не мы, Китай, Иран или Северная Корея, которыми нас всех американское начальство таковыми назначило, и не международный терроризм, который они против СССР выпестовали, а теперь против России, Китая, Сирии и того же Ирана используют, при том, что самих американцев эти «бородатые зайцы» ненавидят куда больше всех остальных людей на планете, что им иногда, как в теракте 9/11, и демонстрируют. Главный враг Америки — её собственное начальство, сидящее на двух квадратных милях в Вашингтоне, от Белого дома до Капитолия. Что по их поводу не Петров и Боширов сказали, и не Марго Симонян, а их собственный министр обороны, правда, бывший. Ну, согласимся с человеком — он знал, что говорил.

Говорил он правда это в сердцах, но понять его можно. Американским военным, в конечном счёте, приходится платить своими жизнями за то, что у Америки нет никакой разумной внешней политики, помимо бешеной гонки за всемирным доминированием. Правда, платить за это жизнью в основном приходится не американцам, а тем, кто на собственное несчастье попадается им на пути. И, кстати, раз уж речь зашла о политике, никакой разумной внутренней политики у них тоже нет. Такая мешанина из усилий лоббистских групп и разнообразных мафий, политических и не только… Что с этим звёздно-полосатым дурдомом делать, чтобы не сцепиться напрямую в смертельной схватке? Интересный вопрос. Может, ещё и сцепимся.

Жизнь вообще многообразна и хорошо известно, чем она всегда кончается. Так что не стоит по этому поводу особо заморачиваться. Что до стабильных и предсказуемых отношений с Россией — вообще не вопрос. Пускай научатся не лезть нам под ноги, не читать нотаций ни по какому поводу, вовремя уходить с дороги, обнулят все свои чёртовы санкции и начнут выполнять подписанные ими договора. Очень поможет стабильности и предсказуемости отношений. Что до климата, он так и так поменяется. К нему приспосабливаться надо, а не жульничать, пропихивая дурные западные технологии и гробя нормальную мировую энергетику. Ну, а насчёт обеспечения Европы энергией — это вообще шедевр. А Путин чем занимается? И кто ему больше всех мешает? Совсем из ума американцы выжили, что ли?