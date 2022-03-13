Главное, за что мир может быть сегодня благодарен России, так это за то, что она не Америка. Разный народ со всех концов света нашу страну как может шельмует, пинает и все мыслимые и немыслимые санкции против неё принимает, не считаясь ни с правилами хорошего тона, ни с законами — национальными и международными, ни с такими эфемерными понятиями, как объективная реальность и сколь бы то ни было трезвое понимание того, что у коллективного Запада впереди, если российское руководство всерьёз на все его укусы и грай отвечать начнёт. И ведь это ещё Путин в стране президент, с его фирменной выдержкой и спокойным отношением ко всему, что в мире происходит. А если бы не он был?! Тогда и Вторая Мировая Соединённым Штатам и Европе за счастье бы показалась…

Если бы Россия действовала по-американски, мирные сегодня города и деревни сегодняшней Европы (начиная с Великобритании, ФРГ и Франции), Соединённых Штатов, Австралии, Канады и Японии (как минимум, хотя далеко не только их), должны были быть подвергнуты ковровым бомбардировкам, залиты напалмом и химической отравой, поражены смертоносными вирусами и превратиться в радиоактивные руины. Ни о каких поставках из России нефти, газа, урана, титана, палладия, зерна и вообще чего угодно речь бы не шла в принципе. Причём прерваны они были бы одномоментно, невзирая ни на какие последствия для получателей. И, кстати, заменить их поставками из других источников Россия бы просто не дала.

Желающие могут попытаться себе представить, что такое взрывающийся газо— или нефтепровод, терминал СПГ или АЭС, танкер или газовоз… Какие во время войны у одной из конфликтующих сторон (а Запад сейчас воюет с Россией и открыто об этом заявляет) могут быть в самом деле «альтернативные источники энергоносителей»? Что там французский дурак в чине министра о «тотальной войне против российской экономики» заявлял?! Ну, война, конечно, бывает экономическая и информационная, как сейчас в основном и происходит, но может перерасти и в обычную, ведущуюся самыми, что ни на есть военными средствами — и вовсе не обязательно в ограниченную. А уж что там после неё будет… Что-нибудь будет, или не будет ничего — это как придётся.

Лавров вон, не верит и не хочет верить в ядерную войну. Ну, дай ему Б-г здоровья и терпения, со всяческой швалью, типа украинской Кулебы, да с международными идиотами-журналистами разговаривать. А автор верит. И на душе его от этого муторно и непрерывно кошки скребут — и давно. Только не получается ничего, по части её предотвращения. Уже столько раз начальство российское про свои условия по части гарантий безопасности России рассказало, что не три, а тридцать три раза его можно было услышать и понять. Так ведь, похоже, некому все эти элементарные вещи ни слышать, ни понимать. По крайней мере, на Западе. В Китае и Индии, Африке и Латинской Америке, Иране и Турции, у израильтян и арабов, сербов и венгров все всё поняли, отчего и ведут себя разумно и сдержанно. А всем прочим — Б-г будет судья. Как только с ним встретимся…