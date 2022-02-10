{ 10 февраля 2022 }

Заявление американского посла в Японии

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Заявление американского посла в Японии, что Соединённые Штаты признают суверенитет Токио над Южными Курилами — интеллектуальное извращение из той же области, что американская кампания, насчёт противостояния России, чтоб та ни в коем случае не вторглась на Украину. Частью глупость, частью провокация, рассчитанная на то, чтобы стравить Японию с Россией. Вдруг, кто-нибудь из японцев этим всерьёз проникнется и попробует, искренне полагая, что у них за спиной Америка, Курилы прихватить. И вовсе не обязательно только Южные. Если очень постараться, можно распространить американские предложения «крыши» от Чукотки и Камчатки до Сахалина и Приморья. Никаких проблем.

В Гражданскую войну японцы как раз вместе с американцами на Дальнем Востоке уже были. Правда, оттуда их вышибли, но лиха беда начало. Отчего же Россию со всех сторон на прочность не попробовать? На севере для этого есть Канада, Дания, Норвегия и сами США. На западном направлении это делается с помощью Польши, Прибалтики, Украины и Молдавии. На юго-западном есть Грузия и Турция, теперь с подконтрольным ей Азербайджаном. На юге — Казахстан и Средняя Азия, где те же турки столько ещё могут наворотить… Ну, а на востоке — Япония. И, знамо дело, везде будут активны англичане. Австралийцы, правда, хороши против Китая, но непонятно, на что они годны против России, но это уже частности.

Интересно, политика стравливания стран исподтишка, насколько у американцев давняя? Очень уж хорошо отработана. Принято считать, что Саддам Хусейн двинулся Кувейт захватывать, а Саакашвили атаковал Южную Осетию, вопреки попыткам американских послов их отговорить. Либо они послов не поняли и решили, что Америка и того, и другого поддержит. А на самом деле… Но украинский опыт и недавний прецедент с Южными Курилами говорят совсем о другом. Просто нынешний посол США в Японии говорит напрямую, да и игры вокруг отношений Киева и Москвы очень уж неприглядно выглядят. Раньше тоньше работали. Могли просто намекнуть, чтобы посмотреть, что в итоге получится. Вот и веди с ними переговоры о безопасности. Всё равно, что садиться с шулером в карты играть…

Евгений Сатановский


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