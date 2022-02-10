Легко быть Ворониным, трудно быть богом.

Труднее, чем быть богом, наверное, только снять нормальный одноименный фильм. Но в IVI решили рискнуть и замахнулись на целый сериал. Скооперировав усилия с авторами «Ворониных» кинокомпанией Team Films, онлайн-кинотеатр объявил о начале работы над «международным звездным проектом» по экранизации знаменитой повести Стругацких.

Ищут пока, собственно, всех: режиссеров, операторов, актеров. Известно лишь имя сценариста, которым выступит Андрей Золотарев. И это уже раскололо публику. Одни помнят за Андреем «Притяжение», «Сказки Пушкина», «Танцы насмерть» и вообще всякие «День рождения лучшего друга». А другие уточняют, что именно его сценарными работами стали, например, отличные «Призрак», «Вне себя» и вполне достойные работы, вроде обоих «Льдов», «Триггера» и «Спутника».

Но едва ли стоит зацикливаться над ролью сценариста, ведь его задача, как обещают, сведется к максимальному следованию за первоисточником. Возможно, это уже и станет козырем, ведь оба предыдущих провальных фильма по «Трудно быть богом» были весьма отдаленными вариациями на тему.

Как в нынешней версии обойдут (или преподнесут) целый слой торжества коммунизма, присутствующий в книге — нам пока не говорят. Некогда — много сил сейчас уходит на поиск мест, которые смогут достоверно передать атмосферу загадочного Арканара. Ну, как обычно, в общем. Это и мешает пока всерьез надеяться, что Стругацким, наконец, повезет с экранизацией, а то «Чародеи»-то уж больно давно нам пели, а в «Сталкере» Стругацких в сумме раз в сто меньше, чем одного Тарковского.