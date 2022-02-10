На фоне нарастающей в западной прессе истерики вокруг отношений России и Украины, попыток вместо нормальных российско-американских переговоров по безопасности и прокатившейся по всему миру волны протестов против очередных ограничений, связанных с коронавирусом, отмена результатов голосования по животному-талисману года, которое проводил новосибирский зоопарк, из-за накруток и вбросов голосов, выглядит странно. Чем орангутан и снежный барс, выбившиеся в лидеры и державшиеся голова к голове по результатам голосования-то виноваты? Или это на них аутсайдеры пожаловались? Манул с белым медвежонком в мэрию позвонили, что ли? Или амурский тигр возмутился?

Во всей этой истории, напоминающей по составу участников мультик про панду, нажористого бойца кунг-фу, разобраться невозможно, да никто разбираться и не будет. Кому такое, кроме откровенных компьютерных хулиганов могло в голову прийти и зачем? Мелькают, правда, фамилии известных скандальных блогеров, но смысл? Разве что, к выборам эти ребята решили подготовиться, протестировать очередную технологическую хрень на тему их отмены из-за будущих вбросов. Зверям, понятно, всё равно, а зоопарку обидно, но когда такие вещи кого-то в политике останавливали? Надо будет, по головам пройдут. Не случайно Достоевский в своё время революционеров бесами называл. Нынешние же ничем не лучше своих предшественников.

Технически они куда более подкованы. С точки зрения исторической политологии по сравнению с теми — титаны. Столько революций разного типа на планете за последние сто лет прошло, и такие они были разные, что все последствия любой из них как на ладони. Что называется, выбирай — не хочу. Иллюзий можно не испытывать: последствия любой из них неизбежно будут много хуже, чем какие угодно злоупотребления властей, ссылаясь на которые действовали очередные сторонники переустройства мира. Тем более, по нынешним временам они ничем особым не рискуют. Смертной казни в стране нет, на каторгу не ссылают, шею и то никто не намылит, даже из работников зоопарка. Максимум назовут хулиганом — так они на это ещё и обидятся, демонстративно напоказ…

Вообще-то говоря, всеобщая безответственность и инфантильность на всех уровнях — характерная черта нашей эпохи, которой правят деньги, блат и накрутка популярности любой ценой. Чужой труд гроша ломаного не стоит в глазах любого капризного недоросля, которому что-то втемяшится в голову. Загадить чужое куда легче, чем создать своё, а капитализация не меньше — скорее больше. Тем более, весь уклад современной жизни с его толерантностью, политкорректностью и реверансами перед любой наглой сволочью этому до крайности способствует. И пока их за такого рода «шалости» смертным боем бить не начнут… Это как у Джулиани было, когда он стал мэром Нью-Йорка и начал сажать за мелкое хулиганство.

Число особо тяжких преступлений в городе тогда резко пошло вниз. Шпана просто не успевала никого убить, покалечить, ограбить или изнасиловать. Моралисты, конечно, взвыли, но в городе стало много чище и на порядок безопаснее. Чего, вообще-то говоря, от властей население только и хочет, вне зависимости от страны и эпохи. Кстати, сейчас в Соединённых Штатах как раз торжество либерального подхода. По результатам которого заметно, до какого уровня анархии может дойти любая страна, если в ней на практике внедрён такого рода маразм и командуют люди, намеренные любой ценой творить добро, как они его понимают, за счёт элементарного закона и порядка. Оно, конечно, вроде как к срыву голосования по животному-талисману в новосибирском зоопарке прямого отношения не имеет, но, может, можно найти виновников этого дела и придушить их ради всеобщей пользы? Очень бы хотелось…

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