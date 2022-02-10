Земан может себе позволить говорить то, что думает

Насколько можно судить по словам чешского президента, никаких доказательств присутствия каких бы то ни было агентов российских спецслужб во Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы на складах боеприпасов, у чешских силовиков не было. Ну, Земан человек такой — он может себе позволить говорить то, что думает и то, что считает нужным сказать. Хоть один такой чех, да в этой стране остался. Означает это, что правительство Чехии со всеми своими антироссийскими шагами, включая начатую им войну посольств, выступило в качестве мальчика на побегушках у американских чиновников и политиков, которые затеяли и не без успеха проводят в жизнь политику изоляции России в Европе и на постсоветском пространстве, да и во всём прочем мире.

Точнее, получается это у них не везде. В той же Венгрии это не получилось. В Израиле. В Индии и Китае. В Аргентине и Бразилии. В арабском мире и в Иране. А в Чехии получилось, и ещё как! И тут одно непонятно: почему венгры чешским и польским путём не пошли и им за это ничего не прилетело? То ли фактор личности в истории, то ли дело в том, что обе эти страны хоть и были частью одной, Австро-Венгерской империи, но в том всё и дело, что была она именно Австро-Венгерской, а не Австро-Чешской. Разная история, разный уровень политического самосознания, разный исторический опыт. Ну и последствия будут разные. Притом, что у мадьяр к Москве за 1956 год претензий теоретически могло быть куда больше, чем у чехов за 1968 — и это взаимно…

Ну, каждый сам выбирает, по какой дороге идти и стран это касается ничуть не меньше, чем людей. В итоге Венгрия не имеет проблем с энергетикой (газ ей Россия поставляет и АЭС строит), туризмом и российской вакциной, а Чехия угодила в список враждебных России стран второй, после США, и показательная экономическая и политическая порка — единственный результат, который она получила в результате высылки российских дипломатов, вследствие строгого следования американским инструкциям. Наверное, не случайно её немцам перед Второй Мировой войной сдали, даже не попытавшись за неё вступиться, когда её Польша, Венгрия и Третий рейх делили. Не стоила она того, чтоб за неё, как за страну, вступаться. И, в общем, понятно теперь, почему…