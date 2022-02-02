Интересно, на кого рассчитано успокоительное заявление американского СНБ, что намечающиеся санкции против России направлены исключительно против её промышленности и финансового сектора, а не граждан? Они, сколько помнится, должны нанести стране ущерб минимум в $ 50 млрд., судя по всему тому, что их организаторы высказывают в публичном пространстве. То есть задача — разорить страну и окончательно покончить с её высокотехнологичной промышленностью, чего, судя по всему, несмотря ни на усилия приватизаторов первой волны, ни на эффективных менеджеров второй, пока достигнуть так и не удалось. Но граждан России это, конечно же, не затронет. Скорее даже, надо понимать, пойдёт им на пользу. Так в это верится…

На кого рассчитан этот бред, помимо тех, кто и без того числит себя в передовом отряде будущих вестернизаторов и демократизаторов страны, от Гозмана до Навального, и не разберёшь. Или люди, озвучивающие этот модернизированный вариант нацистского «рус, сдавайся», и в самом деле полагают тех, к кому обращаются, абсолютными идиотами? Впрочем, скорее всего, они даже не удосуживаются спросить у знающих Россию специалистов (таких в американской элите мало, но они ещё есть), что за народ в этой стране живёт и какое впечатление на него угрозы и заверения такого рода, как доносятся из Соединённых Штатов и Евросоюза, производят. Иначе бы не будили лиха. Поскольку верить у нас и своим-то не верят, что уж про чужаков говорить, а насчёт угроз…

В принципе, любые попытки принудить Россию и её население к чему-то, как бы это красиво ни выглядело и какими бы словами ни описывалось, заканчивались войной и партизанщиной. Поляки это были в XVII веке, шведы в XVIII, французы в XIX или немцы в XX столетии, неважно. Американцев в XXI ждёт то же самое. Очень уж упрямое у нас население, обмануть которое в принципе можно, чем наши вожди и люди, полагающие себя интеллектуальной элитой страны, по большей части и занимаются, но с крайне печальными и для вождей, и для элиты последствиями. Похоже, что очередной «час Х» вот-вот наступит и что от кого после этого останется, один Б-г ведает. Какое-то уж очень настроение у населения весёлое, отстранённое и даже одухотворённое. Такое у нас обычно перед большой дракой бывает…