Японский премьер-министр заявил в парламенте, что суверенитет Японии распространяется на Южные Курилы. Парламент был японский, так что воспринял его слова с пониманием. При этом Япония намерена продолжать переговоры с Россией о мирном договоре, хотя совершенно непонятно, о чём и зачем с ней вообще говорить при такой постановке вопроса, насчёт Курильских островов. И тут даже не в том суть, что у нас страна очень уж большая, так что японцам просто непонятно, с чего это нам бывшие их острова не хочется им отдавать в обмен на ничего не стоящий клочок бумаги, которым де-факто через 76 лет после окончания войны является тот мирный договор, которым они нас заманивают. Ну, не будет его — и что?

С другой стороны, варианты, конечно, есть. К примеру, просматривается включение Хоккайдо в состав Российской Федерации на правах полноценного её субъекта, со всеми полагающимися такому субъекту и его руководству и населению, согласно российскому законодательству, привилегиями. Или сразу распространение на этот остров суверенитета России, о чём Мишустин, как премьер, мог бы заявить в Думе. Красиво же? Параллелить, так параллелить! Вот японцы бы радовались… Такой для них был бы стимул к заключению мирного договора с Россией, закачаешься! Ну, или хотя бы разрыв Японией всех соглашений в сфере безопасности и обороны с Соединёнными Штатами и заключение их с Россией — на тех же условиях.

Логично? Логично. А что тут не так? Наконец, возможно включение Японии в качестве третьего игрока в состав Союзного государства Белоруссии и России, либо в ЕврАзЭс, где пока, помимо России, числятся Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. Очень эффектно будет смотреться и с точки зрения экономики чистый выигрыш. Такой рынок для Японии откроется… Он, правда, и так не закрыт, но японцам же Курилы нужны — всё мучаются, отдай им их, да отдай, а так никаких проблем: виз не будет, работай — не хочу, инвестируй, сколько душе угодно. Предложил бы это японскому премьеру и японскому же парламенту, что ли? Всё толку больше будет, чем от сегодняшнего положения дел! А то бьются, как навага об лёд. Даже неудобно как-то. Страдают же люди!