Главное здание Пушкинского музея предстанет в обновленном виде. И это только начало

Уже в текущем месяце ГМИИ им. А. С. Пушкина представит новую концепцию постоянной экспозиции старых мастеров. В попытке переосмыслить пространство и произведения, в нем представленные сразу шесть залов Главного здания откроют публике не только новый дизайнерский взгляд на пространство музея, но и современное представление о старой живописи в классическом музее XXI века.

Ожидается полное преображение залов византийского искусства, искусства Германии и Нидерландов XV–XVI веков, а также Фландрии и Голландии XVII века, живописи Рембрандта и его школы. Авторы реэкспозиции, согласно веяниям времени, надеются подчеркнуть значимость каждого отдельного произведения. Исследовав архивные документы, изучив историю эволюции залов ГМИИ с 1924 года, зрителю предложат отсылки к прошлому, но предложат смотреть вперед, обновляя видение вечного.

И это неспроста. Обновление Главного здания — один из ключевых шагов на пути к еще более масштабной трансформации: уже ведутся активные работы по реконструкции Пушкинского и созданию «музейного городка», о котором мечтал еще Цветаев. В ближайшие годы будут открыты депозитарно-реставрационный и выставочный центры, Галерея искусства старых мастеров и т. н. Дом текста. К 2027 году территория ГМИИ увеличится более чем в два раза — до ста тысяч квадратных метров.