Джоан Роулинг представила вниманию публики новую детскую книгу

Книга эта называется «Рождественский поросёнок», что по нынешним временам с их зашкаливающей политкорректностью, толерантностью, а также реверансами перед какими угодно фриками и их протестными движениями по любому поводу и без — настоящий героизм. Потрясающе смелая женщина! Мало ей того, что её хором травить пытались за приверженность к традиционному разделению людей на два пола и обвиняли в «трансгендерофобии», в том числе те артисты, которых, если бы не её «Гарри Поттер», никому в мире не были бы известны и хоть в малейшей степени интересны. Что само по себе и о них, и о деле, которое они защищают, говорит более, чем достаточно. Явно мало!

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОРОСЁНОК!!! А как же те, для кого само по себе упоминание Рождества Христова есть жуткое кощунство и поношение их религий (или их отсутствия), так что даже традиционное поздравление «С Рождеством» они умудряются заменить на идиотское «С сезонными праздниками»? Притом, что с точки зрения автора, как атеиста еврейского происхождения, «сезонными» могут быть разве что яблоки, и то, как правило, весьма сомнительного качества. А Рождество, Ханука, Пасха и прочие праздники всех народов и религий, имеют свои конкретные традиционные наименования и заменять их чем-то безликим и серым, как мартовский снег, чтобы не обидеть каких-нибудь идиотов — это чистой воды хамство в отношении всех остальных людей.

Впрочем, не исключено, что делается это под предлогом политкорректности просто для того, чтобы упростить себе жизнь и гнать поздравления клиентам и партнёрам на потоке, не утруждая себя тем, чтобы разобраться, кого с чем надо поздравлять. И тогда это обычное жлобство в американском стиле, что тоже не лучше. Ну, Джоан Роулинг хотя бы в этом искуроченном до изумления мире нормальным человеком осталась. Не зря её книги так дети любят. И, кстати, не случайно «Гарри Поттера» запретили все религиозные фанатики, сколько их только в мире ни нашлось. Как чувствовали… Так, под её воздействием, глядишь, скоро в школьные библиотеки начнут «Трёх поросят» и сказки про поросёнка Бэйба возвращать. Дай Б-г, конечно!