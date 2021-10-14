2021 год. Американская атомная подводная лодка врезается… во что-то. То ли в контейнер, который с невесть чьей палубы штормом смыло, то ли в затонувший корабль (или эта неизвестная хрень плавала в полностью погруженном состоянии, или АПЛ по дну ползала, к ней подкрадываясь). 11 человек ранено, нос лодки, общей стоимостью более $ 4 млрд., разбит, сколько будет стоить и как долго продлится его ремонт неизвестно. Для справки: это плавучее корыто может нести до 50 ракет с ядерными боеголовками. Интересно, про радар или эхолот (он же сонар или гидролокатор) её капитан что-нибудь когда-нибудь слышал? Или такого рода оборудование на современные американские АПЛ не ставят?

2005 год. Аналогичная авария, с куда более тяжёлыми последствиями. Ещё одна американская атомная подводная лодка врезается в «неотмеченную на карте банку» (в отмель, стало быть). Нос всмятку — новый пришлось приваривать. Один погибший, 98 раненых, три с половиной года ремонта (стоимость неизвестна, но явно дешевле, чем эту лодку было списать и новой заменить). При этом до базы на Гуаме её дотянули едва-едва, вполне могла и на дно пойти. Капитана в шею с должности, несколько человек понизили… Но опять вопрос: там что, соответствующее оборудование, которое для того и было придумано, чтобы таких аварий не было и быть не могло, не стояло? Или стояло, но не было включено? Или было включено, но команда своими делами занималась и ни на что внимания не обращала?!

1912 год. «Титаник», который считается «непотопляемым» врезается в айсберг и благополучно уходит на дно. 1496 погибших безо всяких боевых действий. Ещё нет эхолотов (их изобрели только в конце Первой мировой войны) и радаров, которые вообще получили распространение в конце и после Второй мировой. Ну, так тогда ещё была заря радиотехники и гидролокации. Но теперь-то?! XXI век на дворе! Интересно, как американцы с такой практикой использования своих атомных подводных лодок собираются у китайцев Тайвань отбивать и с нами за Северный морской путь и Крым бодаться? Нет, ну, понятно, что вопрос риторический, но может быть ответит на него кто-нибудь? Не в Пентагоне, так в Конгрессе или в Белом доме… Так бы на сердце полегчало!