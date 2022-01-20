Чем славится по всему миру государственная элита, чиновничья и политическая, так это некомпетентностью, показательной вороватостью, исключительной нерасторопностью в исполнении своих прямых обязанностей, демонстративной угодливостью в отношении вышестоящих и искренним презрением к нижестоящим, вне зависимости от их заслуг, знаний, умений, морального и интеллектуального уровня. По фигу ей этот уровень. Наглость, развращённость, жадность, склонность к интригам и суевериям самого дурного толка прилагаются. У нас это происходит или у соседей — бывших «наших», на Западе, который так любят расхваливать отечественные либералы (используем для простоты этот широко распространённый в отечественной практике термин) или в странах Третьего мира — неважно.

На глобальном Севере или Юге, все начальники одним миром мазаны. Просто своих каждый видит, а насчёт чужих у него информации не хватает, отчего у некоторых ещё остаются иллюзии, что там, за морем, всё иначе устроено — лучше, чем дома. А на самом деле… Ну, наверное, это нормально. Или ненормально, но делать нечего: хотеть, чтоб было иначе можно, да мало ли кто чего хочет. Автор, к примеру, в своё время придумал для себя простую, показательно идиотскую формулу: “Хотел родиться дочкой Ротшильда с бешеным приданым, а родился сыном Сатановского без малейших шансов выйти в миллиардеры — Заратустра не позволяет”. Самоирония и скептическое отношение к себе и окружающим сильно облегчают жизнь и исправляют карму, что бы это слово на самом деле ни значило.

Мы Третий Рим? Отлично, ребята! Спасибо, что не Первый и не Второй. Римская империя и её прямая наследница, Византия — она же Восточная Римская империя, ничем хорошим ни для цезарей, ни для сенаторов и патрициев, ни для жрецов и церковных сановников, ни для охлоса, ни, тем более, для рабов и колонов, не были. И, кстати, Римская Республика тоже не была. Зря Брут сотоварищи Цезаря прирезал. А как вспомнишь Суллу, Цицерона, Катилину и прочих персонажей той эпохи, так Ниязов, Каримов и Назарбаев с Рахмоном, Лукашенко и Алиевым за ангелов Г-дних сойдут. Обо всех прочих и не говорим. Или, что за разница, Обама у американцев чудит или Трамп, Байден или ещё какое звёздно-полосатое чудо в перьях? Нет в мире совершенства! Нигде нет.

В Израиль народ из Советского Союза уезжал, имея в виду, что там наконец-то будет справедливость, закон и порядок, и каждый сможет получить по заслугам. Хрен с два. Смотришь на их Кнессет — чем он лучше нашего прежнего Верховного Совета или нынешней Думы? В Америку рвались. Она до того хороша была, судя по глянцевым журналам… Ну, теперь у нас свои такие же. А когда сам в Америке живёшь и её видишь изнутри… Тот же хвалёный Конгресс с его конгрессменами, такой заповедник гоблинов — никакому Саймаку не снилось. Кто эту книгу читал, тот понял, про что это, остальные могут не напрягаться и выпить осеннего эля, в который назалетало листиков и мелких жучков с дивной избирательностью. В нашем случае — заедая его вяленой рыбкой. Россия в этом имеет перед всем остальным миром свои немалые преимущества.

Всё равно наверх лезет то, что лезет и там, наверху, жирует и окукливается, плодится и размножается, тянет наверх таких же, как они и притаптывает тех, кто по их правилам не играет и их цензу не соответствует. И что с того? Да, подхалим и болтун, шлюха и вор, человек без совести и чести имеют куда больше возможностей преуспеть в жизни, чем герой и стоик, не говоря уже о святом или подвижнике. Но так мир устроен. Всегда был и, судя по всему, останется. При этом общий уровень подлости, мерзости, тупости и идиотизма в общем и целом не меняется. Бытовые условия лучше: бумага туалетная появилась, прокладки, памперсы, сортиры тёплые, тачки комфортабельные и мобильники с компами и телевизорами. А так — всё, как тысячи лет назад. Нечего зря расстраиваться. Пока живы — живы. А там, на погостах, мы все будем равны.