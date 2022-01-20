И то хлеб!

Исключительно много отечественных идиотов двух основных категорий: желчные скептики, люто ненавидящие власть за то, что они к ней непричастны, ни на какие процессы в стране не влияют и оттого не могут ощутить свою уникальность и величие, и милые, часто заслуженные в прошлом люди, искренне полагающие, что править должны ангелы в белых одеждах с чистейшими помыслами и незапятнанной репутацией, а не те, кто пробился наверх и уцелел в вечной борьбе за первенство, каждую революцию и переворот в мире — особенно в соседних странах, встречают с восторгом и надеждой. Восторг их напоминает раннего Горького, Маяковского и Блока революционной поры, а надежды связаны с тем, что вот-вот оно и до нас докатится. Ещё чуть-чуть, и…

Ах, «арабская весна». Ах, Майдан на Украине. Ах, Саакашвили. Ах, Пашинян. Ах, Обама. Ах, Трампа в Америке не переизбрали. Ах, в Белоруссии Батьку свергают. Ах, Горбачёв. Ах, Ельцин. Ах, Немцов. Ах, Навальный. О последних событиях в Казахстане и не говорим. И каждый раз они ждут и надеются, надеются и ждут: когда же Путина не станет, и воцарится от одного только этого факта царство Б-жие в отдельно взятой Российской Федерации, и исчезнут неведомо куда все её нестроения, а система сама собой исправится. И будет им счастье и спокойствие души, а народ прозреет и их оценит, и придёт в искреннее восхищение, и аплодировать им будет, как встарь, когда советская власть накрылась медным тазом. Недавно же было! И трети века не прошло. Как вспомнят, так душа у них поёт и к горним высям воспаряет.

Ну, у кого воспаряет, а у кого другие ассоциации и воспоминания совсем не те. Хотя как оглянешься, до сих пор Чубайс на коне, и не он один. Однако, насчёт ожидания с затаённым восторгом, что Путина вот-вот свергнут… При всех недостатках нашей системы, ему хватает ума не ставить себе памятники, не называть своим именем ни столицу, ни прочие города или улицы в них, не подминать под родню основные активы страны и не доводить население до цугундера. Да и с вечным стремлением придворных и низовых, активно стремящихся ко двору шестёрок, создать новый культ личности, он более или менее справляется. Не без перегибов на местах, но тут что есть, то есть. Однако, по сравнению с соседями, отечественная система куда как устойчива и на революции никак не заточена. И слава Б-гу. Так они надоели…

Повторим: страна отнюдь не идеальна. Да и не может быть такой. Но жить можно? Можно. Хотелось бы, чтобы населению жилось лучше, верха не так наглели, коррупции было меньше и сама она была не такая наглая, бюрократии не было совсем, а все те, кто за что-то отвечает, не только по уровню соответствовали своим постам, но и выполняли свои обязанности. Причём, думая исключительно о пользе дела, а не о личных, групповых и ведомственных интересах. Может, тогда Россия бы развивалась, опережая Китай, а не торчала в стагнации, и с северным завозом, «чёрными лесорубами» и утилизацией отходов не было бы проблем. Однако, некритично это всё и до уровня не то, что революции или переворота, но и потери рейтинга Первого никак не дотягивает. И то хлеб!