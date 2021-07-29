Выдающаяся наглость

Вечные трибуны и борцы за народное счастье, волю и общие с Западом ценности нашего времени — и те, которые до власти дошли, как Зеленский, и те, которые к ней только идут, как Тихановская, всё-таки очень сильно отличаются от своих исторических предтеч. Новое время, новые песни. Скажем, кто-то из украинских болельщиков Зеленского упомянул в эфире тамошнего телевизионного шоу, что у президента Украины будет с президентом Америки, как только они встретятся, жёсткий разговор на повышенных тонах. Что само по себе обещает быть дивным зрелищем, хотя верится в это с трудом. Ну, может быть, им там кто-то рассказал, как Голда Меир орала на Трумена, которому это нравилось, и в Киеве решили, что эта схема и сейчас сработает…

Не сработает. Таки во-первых, то была Голда Меир. И хотя она тоже была родом с Украины, но масштаб личности у неё был сильно другой, чем у нынешнего президента незалежной. Евреи разные бывают. Во-вторых — Израиль не Украина. Особенно с точки зрения американцев с их привычкой к чтению Библии. Там на каждой странице про евреев и про Израиль, а про украинцев и Украину — ничего. Да и не только про них. Про палестинцев ни словечка. Про американцев — тем более. Даже про целые Соединённые Штаты ничего нет. Так что, вряд ли для Зе допустимо то, что могла себе позволить Голда, с учётом того впечатления, которое возрождение Израиля произвело на американских избирателей, спонсоров обеих тамошних партий и самого президента США…

Но не будем о грустном. Хуцпа — слово ивритское, означает выдающуюся наглость, и к Зеленскому вполне применимо. Если уж он Путину исторические лекции, насчёт Крещения Руси в православие принялся читать… Применительно к человеку, демонстрирующему выдающуюся хуцпу, термин звучит, как «хуцпан». Один в один Зеленский. Наверное, его в детстве били мало. Однако, ему хотя бы повезло в президенты выйти, как в своё время Саакашвили в Грузии. Или не повезло? Сразу и не разберёшь. Пока ты президент, вроде бы на коне и в шоколаде. Людей на посты ставишь, увольняешь их иногда — если вышестоящее начальство, в лице американского посла разрешает, или даже напрямую велит. А если ты не президент, а так, сбоку припёку? Тогда грустнее.

Скажем, Тихановская. С Байденом её всё-таки встретили. Коробку печенья ей подарили. Наверное, Гайдара не читали, а то бы ещё баночку варенья дали. Хотя, она же не Мальчиш-Плохиш, которому от буржуинов печенье шло корзинами, а варенье бочками, а какая ни есть, но всего лишь девочка. Сексизм в чистом виде. Куда смотрит движение «Ми ту», женский блок Госдепартамента и лично Камала Харрис? При ближайшем рассмотрении хочется задать два вопроса. Первый и главный: какие это всё-таки печеньки, скажет наконец кто-нибудь?! Имбирные, овсяные, песочные или, скажем, курабье? С Майдана ответа нет, где их ещё Виктория Нуланд раздавала. И второй: где её муж? Нет, мы все знаем, что он сидит. Но она же про него даже из соображения приличий не вспоминает!

Декабристы на каторгу пошли, так жёны их туда за ними отправились. Очень была романтическая и душещипательная история. Щаранский сидел, жена за его свободу билась и когда после его выхода из узилища они наконец воссоединились, народу было явлено истинное семейное счастье. Ну, и так далее. Устойчивая схема: герой страдает и либо побеждает, либо трагически гибнет, а его жена за него сражается, воспитывает их детей, несёт знамя борьбы и сама им для народных масс является… Но нигде и никогда не встретишь сюжет, где она вольной птицей носилась бы по миру, порхая от одного политика к другому, жила за их счёт, вела светский образ жизни и явно не бедствовала, позабыв и о муже, и о детях. Это тогда не революционный образ получается, а шлёндра какая-то! Измельчали они, нынешние. Страшно измельчали.