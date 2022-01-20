Появилась официальная статистика жертв и разрушений по результатам трагических событий в Казахстане, по крайней мере на середину января. Более чем впечатляет. Убитые, раненые, захваченное боевиками оружие, размер убытков, составивших миллиарды долларов… Тут как раз всё более или менее понятно, хотя ничего ещё не закончилось — прошла только наиболее острая фаза попытки государственного переворота, которую пресекло решение ОДКБ о вводе в Казахстан войск, в корне изменившее обстановку и давшее местным силовикам правильное целеуказание, насчёт их дальнейших действий. И, кстати, все подсчёты пока — не более, чем ориентировочные. Ещё уточнять и уточнять, как это всегда в таких ситуациях и бывает…

Одна цифра, однако, привлекла внимание специалистов — и более, чем пристальное. Нападения на морги Алматы. Похищен 41 труп. Это-то что?! Культ вуду в Казахстане не распространён, про сатанистов, может быть, кто-нибудь из «золотой молодёжи» и слышал, но сект таких в республике до сих пор отмечено не было, да и в каннибализме пока ни местное население, ни его соседей из других постсоветских республик никто не обвинял. Зачем тела из моргов крали? Причём не просто крали — брали морги с боем, теряя людей! Это что ещё за прихоть?! Чья и зачем? Тем более, что судя по результатам в этой операции должно было быть задействовано в разы, а скорее на порядок больше боевиков, чем пропало тел. И где теперь все эти люди со своей необычной добычей, один Аллах знает.

Ответ можно найти, вспоминая некоторые особенности военных действий в Чечне и в Афганистане, которые вели группы особо религиозных фанатиков, которых местные именовали «арабами». Хоронить их погибших необходимо было не просто до заката солнца, как требуют каноны ислама, а по особым обрядам, без соблюдения которых они, по убеждению их соратников, не могли попасть в рай. А зачем истинный джихадист сражается и убивает, не страшась собственной смерти? Да именно затем, чтобы обрести вечное блаженство в чертогах Г-да. Он в это ВЕРИТ. И его соратники верят. Причём не просто верят, а готовы идти на смерть ради того, чтобы вытащить с поля боя (или похитить из морга) его труп. Что в данном случае и делали, растворившись потом на бескрайних просторах Казахстана или уйдя за кордон.

Где они сейчас — кто знает? Что будут делать дальше? Тут, как раз, всё ясно. Убивать. Напомним, их как минимум десятки, а скорее всего сотни. И это совершенно точно никакие не «мирные протестующие из-за роста цен на газ» и не представители конкурирующих местных кланов. Схема «назарбаевские против токаевских» тут никак не проходит. Скорее, речь идёт о самых настоящих матёрых джихадистах, принадлежащих к наиболее фанатичным группировкам, типа «Аль-Каиды» или «Исламского государства». Из какой именно они страны, к какому народу принадлежат, по какому маршруту прибыли в Казахстан, где скрываются на территории страны — в том числе сейчас, вопрос. Кстати, а охотничьи угодья Катара и Саудовской Аравии или посольства и торгпредства в Казахстане — «заливников», Турции и Пакистана, местные силовики проверяли?