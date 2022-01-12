{ 12 января 2022 }

К кому пойдут в кинотеатры в 2022 перед вторым «Аватаром»

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Хороша жизнь публициста на рубеже годов. Весь декабрь знай себе пишешь об итогах уходящего, весь январь — об ожиданиях наступившего. Но мы легких путей не ищем, оба рубежных месяца пыхтим в полном объеме, и раз тем хватает, о всяких там итогах и ожиданиях даем обычно только краткие сводки.

У киноиндустрии кошмарный кризис новых идей, а потому наступивший киногод пройдет под знаком возвращений и продолжений. Кто только ни вернется на экраны в 2022, чтобы тряхнуть стариной идей!

Эркюль Пуаро в феврале будет расследовать смерть на Ниле в интерпретации Кеннета Браны и при соучастии Галь Гадот. Начинающий Бэтмен в исполнении Роберта Паттинсона прилетит в кинозалы в начале марта, если только его близкие сородичи не впрыснут в человечество новый вирус. Доктор Стрэндж напомнит, что он не только попутчик Паука на пути домой, и выпустит страшно древнее и очень-очень злое зло, чтобы дать «Марвел» грани пощупать жанр почти что ужастика и уж точно безумия.

Снова завалятся в гости те, по кому мы не особо скучали: «Индиана Джонс 5», новая «Черная Пантера: Ваканда навсегда» и «Аквамен 2». В очередных «Фантастических тварях» расскажут о молодом Дамблдоре и еще не ставшем Дартом Вейдером-де-Мортом Томе падаване Реддле. Вернется и Тор, ведь вернется его слитая было земная любовь Джейн Фостер, а как такое событие пропустят Стражи Галактики, образовавшие с богом грома нездоровый симбиоз?

А еще снова вернутся динозавры Юрского периода и обитатели странного мира Джона Уика. Правда, в разных фильмах, но зато в примерно одно время (на стыке весны и лета). Увенчает же год самое, пожалуй, ожидаемое возвращение — на Пандору, к народу нави, который продолжит защищать отважный земной полурослик (по местным меркам) Джейк Салли.

Вот интересно. Франшизы когда-нибудь начнут-таки увядать, или эта «ваканда» действительно навсегда, и в 2050-м наши дети реально будут ходить на «Аватар-24» и «Индиану Джонса в стеклянной виртуальной флешке»?

НЕВМИНКУЛЬТ


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