{ 17 июня 2021 }

«Скоростной поезд» прибудет в апреле 2022

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Экшен-триллер о схватке убийц на скоростном поезде выйдет 8 апреля 2022 года. Судя по тому, что режиссером будет Дэвид Литч (Дэдпул 2» и «Джон Уик»), можно ожидать яркое месиво динамических кадров, а за витки сюжетной пружины отвечает сценарий, написанный по книге японского фантазера Котару Исаки.

Впрочем, основным магнитом выступает не все это, а интересный подбор актеров. Мало того что сам состав довольно звездный (Майкл Шеннон, Зази Битц, Логан Лерман, Аарон Тейлор-Джонсон, Хироюки Санада, Джои Кинг), так здесь еще и впервые ожидается совместная работа Брэда Питта и Сандры Буллок.

Королевская битва звезд на скоростном поезде — очень в тренде, и нечто подобное в других декорациях нам наверняка еще не раз покажут в самом скором времени.

НЕВМИНКУЛЬТ


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