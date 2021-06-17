«Скоростной поезд» прибудет в апреле 2022

Экшен-триллер о схватке убийц на скоростном поезде выйдет 8 апреля 2022 года. Судя по тому, что режиссером будет Дэвид Литч (Дэдпул 2» и «Джон Уик»), можно ожидать яркое месиво динамических кадров, а за витки сюжетной пружины отвечает сценарий, написанный по книге японского фантазера Котару Исаки.

Впрочем, основным магнитом выступает не все это, а интересный подбор актеров. Мало того что сам состав довольно звездный (Майкл Шеннон, Зази Битц, Логан Лерман, Аарон Тейлор-Джонсон, Хироюки Санада, Джои Кинг), так здесь еще и впервые ожидается совместная работа Брэда Питта и Сандры Буллок.

Королевская битва звезд на скоростном поезде — очень в тренде, и нечто подобное в других декорациях нам наверняка еще не раз покажут в самом скором времени.