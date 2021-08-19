Что ждёт Россию в связи со вторым приходом к власти в Афганистане талибов?

Какое-то время они потратят на то, чтобы подавить все очаги сопротивления, которые неизбежно возникнут и ещё будут возникать. А те, которые подавить не смогут, изолируют, в первую очередь от внешнего вмешательства. Не зря они в первую очередь заняли север страны и поставили под свой контроль её границы. Пограничный переход под контролем — это и доход в казну, и монополия на иностранную гуманитарную помощь, распределение которой любая власть должна осуществлять только по своим каналам и от своего имени, и никто никому извне оружие, технику и боеприпасы не перекинет. Да и подкрепления ниоткуда ни к кому не придут. Хотя они и так не придут.

Потом талибы будут переформатировать население страны под себя. Худо-бедно, но несколько лет у них на это уйдёт. У Гитлера между приходом к власти и началом Второй Мировой войны ушло 6 лет. Талибы справятся быстрее. На их стороне религия — ислам, причём в самых радикальных и ортодоксальных формах. У них масса современного оружия, оставленного в стране американцами и их союзниками, военная техника, достаточно денег, большой опыт, влиятельные союзники и партнёры — Пакистан, Саудовская Аравия, Катар и Турция, которых хлебом не корми, дай поддержать исламских радикалов, а также самые широкие международные связи. И всё это время перед ними будут заискивать и с ними будут заигрывать все идиоты этого мира, включая ООН и Евросоюз.

При этом они будут обещать что угодно и пытаться выглядеть максимально прилично. Но у них и задачи куда более приземлённые, чем были у того же Гитлера. Им никакой Олимпиады у себя проводить не нужно. Впрочем, было бы нужно, на Западе соответствующее лобби выстроилось бы вмиг. Оглянуться бы никто не успел. Не зря Ленин в своё время так убедительно говорил про политическую проституцию, хоть и совсем по другому поводу. Ну, а потом и только потом у их соседей с севера, включая, кстати говоря, нас, начнутся крупные неприятности. Хотя особо ждать ни местные исламисты, ни националисты никого и ничего не будут. Они уже сейчас оживились. И у нас, и в Казахстане, и по всей Средней Азии. Реванша жаждут.

После поражения в Чечне и Дагестане и Второй Чеченской войны, которая покончила с «Имаратом Кавказ». После того, как они потерпели поражение в Узбекистане и Таджикистане. После почти смертельных ударов, нанесенных в Сирии и Ираке Россией, Ираном и, очень и очень нехотя, американцами, «Исламскому государству», и того, что исламисты завязли в Ливии… Теперь у них наконец-то будет в активе решительная победа над США и их союзниками, своё государство, масса оружия, почти 40 млн. человек, которых они будут держать под контролем, и время. Неограниченное и играющее именно на них. Поскольку сами талибы, точнее их пуштунское ядро, никуда не спешат. Они добились всего, чего хотели для себя.

Криминальные, разобщённые, ненавидящие друг друга и борющиеся друг с другом клановые светские «элиты», неумело правящие постсоветскими странами, ничего им противопоставить, кроме грубой силы, не смогут. И то — сейчас. А через 10 лет, когда те, кто там сейчас у власти, состарятся и уйдут? Они и так немолоды. При этом нет никакого сомнения в том, что любые проблемы, которые в будущем возникнут в связи с Афганистаном у Ирана, Китая и России, а заодно с ней у Казахстана и стран Средней Азии, в Америке и Европе будут только приветствовать. Говорить при этом будут о правах человека и свободе религии, об угнетённых китайцами и русскими тюрках, хвалить талибов за сдержанность и поругивать за отдельные перегибы… Такие уж они там все сволочи. Другими не будут.