В Прибалтике синхронно переводили концерт «Депешс Модс» на местный язык

Новогодний подарок подготовило латвийское телевидение своим зрителям, решив показать концерт легендарной группы Depeche Mode. Но все обратилось полным провалом, когда интеллектуалы с телевидения решили следовать заповедям интеллектуалов из политики и, следуя закону, перевели концерт вместе со всеми песнями на латышский язык.

Громкое и якобы синхронное лингвистическое подгавкиванье под психоделическую музыку Depeche равнодушными зрителей не оставило. Мнения, правда, разделились — одни оказались в ярости, другие от души похохотали. Особенно круто все это слушалось во время песни Enjoy The Silence, когда назойливый голос, перекрикивая музыку, требовал «насладиться тишиной».

Такое фиаско может спровоцировать в очень маленьких и очень гордых республиках некоторые законодательные поправки. Не исключено, что закон смягчат и переводить заставят только концерты российских исполнителей. Как обыграют на местных диалектах «Ибицу» Киркорова с Басковым — уже любопытно, и прибалтийские лингвисты наверняка молятся духам морей, чтобы к ним не приехали выступать БГ и отдельные русские рэперы.