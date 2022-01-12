Блогерша Елена Блиновская покидает «Марафон желаний» после интервью Ксении Собчак

Честно говоря, в первой части этого Мерлезонского балета Ксения Анатольевна заслужила похвалу, с дивной своей грацией информационного бегемота растоптав целую отрасль элитарных дармоедов. «Марафоны по саморазвитию», коучинги, ретриты и прочие онлайн-секты от самозваных гуру — и правда вызывают острейшую аллергию. Раньше эскортницы и пустоголовые звездульки хотя бы открывали какой-нибудь салон красоты, а теперь учат, как делать «финансовую йогу здесь и сейчас, оставаясь в потоке момента то ли собакой мордой вниз, то ли привычно по-собачьи».

Собчак, страшно ревностно относящаяся к историям успеха бесталанных особ, оптом разгромила всех этих лидеров желаний, и… объявила собственный марафон с блэк-джеком и собой-любимой в роли главной гуру.

Уже бродит прейскурант пакетов: от 30 тыс. до 1,5 млн за курс, а потенциальный профит Собчак оценивают примерно в 700 млн. Время отыграть назад и сказать, что пошутила. Но она всегда мастерски умеет заиграться и не уловить момент, когда шалость переходит в мерзость.