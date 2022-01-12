Все лучшее — детям. Жаль только, что американским.

Новый год — и новые бюджеты. До 1 апреля 2022 года Минкульт получит порядка 5,5 млрд рублей на производство разумного, доброго, вечного российского кино. Порядка 4 млрд рублей получит Фонд Кино.

Не хотим показаться занудными… Впрочем, что уж там — а кто прокатывать будет? В ситуации прошлого года, которая в году нынешнем никак не изменилась, российский кинопрокат захватили Сони и Юниверсал, которые не стесняются открыто диктовать свои условия рынку. Поддержанные государством картины таким образом всегда идут на вторых ролях и, как правило, проваливают кассу, государство терпит убытки, родные дети ближе приемных — ну, вы в курсе. Национальный прокатчик, который при поддержке Министерства взял бы на себя работу с социально важным российским кино, так и остается недостижимой мечтой — судя по всему, потому что лень заняться.

Отсюда вопрос. Не устали ли Минкульт и друг его ФК бегать по граблям, раз за разом отправляя весомый кусок госбюджета за океан в обмен на сочный, с оттягом удар по лбу? А ведь в стране ковид, работа кинотеатров ограничена и посещаемость уже не та, что прежде. Придется ведь опять потом судиться с продюсерами — что, конечно, добавляет остроты российскому кинорынку, но есть риск пережать.