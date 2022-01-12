{ 12 января 2022 }

Как можно ответить на претензии Госдепа США к российским военным учениям?

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Как в принципе можно ответить на претензии Госдепартамента США к российским военным учениям? Особенно учитывая безумные формулировки, насчёт того, что «США ждут, что Россия объяснит…», «легитимные учения» (они, вообще-то, всегда проводятся на российской, а не на американской, немецкой или британской территории — кто, кроме отечественного начальства может определять их легитимность?), ну и шедевр логической мысли, про «отвод тяжёлой техники в казармы». Интересно, просьба о её утилизации и замене на фанерные макеты, когда поступит? Или, чтобы у солдат автоматы были игрушечные и они, изображали стрельбу голосом, крича: «пу-пу», «бах-бах» или «тра-та-та», как малыши в детском саду?

Нет, ну тут, конечно, можно просто послать подальше. Все соответствующие слова, в том числе на английском, населению давно известны и без колебания употребляются в быту, если рядом нет женщин и детей. Гендерные стереотипы в России, как известно, продолжают действовать, сколько их ни изгоняют — дикие, примитивные люди, прямо-таки не люди, а волосатые северные варвары какие-то. Но это если без фантазии. Просто: пшли… и адрес указать, куда именно надлежит двигаться соответствующему чиновнику Госдепартамента или какого другого американского ведомства. Если же подойти к делу с фантазией, можно ответить туманно и как бы с намёком, в стиле телеграмм Остапа Бендера подпольному миллионеру Корейко или даже японских хокку.

«Грузите апельсины бочками», «Тёти Кати нет, не было и не будет», «Цвет бедра испуганной нимфы в белой метели яблоневых лепестков в весеннем саду» или «Всплеск на поверхности пруда, нет больше пятнистой лягушки на широком листе увядшей ноябрьской кувшинки» — какой простор для выражения доверия к Соединённым Штатам и искреннего стремления к деэскалации обстановки в наших отношениях! Наконец, есть старые советские песни, строки из которых тоже подходят. «Броня крепка и танки наши быстры», «В эту ночь решили самураи перейти границу у реки», «Ты у детской кроватки не спишь и слезу утираешь…» Ну и философско-сказочные абстракции, в стиле книги братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» можно. Или из «Кама-сутры» что-нибудь, эротическое.

В целом — понятно. Остаётся подумать над оформлением ответов. Что-нибудь в стиле «валентинок», рождественских открыток или Хэллоуина вполне подойдёт. Или сувениры слать из магазина приколов. Подушки-пердушки, искусственные собачьи (и НЕ собачьи) фекалии, коробочки с голосами коров и баранов, и всё такое прочее. Давно пора творчески переосмыслить процесс нашего дипломатического общения с американцами и их Североатлантическим альянсом вместе взятым. Развлекаться, так развлекаться. Причём бесхитростно, как делают студенты. Помнится, автору в юности друг подарил брошюру «Уход за свиньёй». Так тогда веселились… До сих пор где-то лежит. Вдруг им понравится? Глядишь, обо всём и договоримся…

Евгений Сатановский


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