{ 9 января 2022 }

Бивис и Баттхэд вернутся в мир, который и создали

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Бивис и Баттхэд

Уже в этом году, скорее всего, вернутся на экраны два героя былых времен — Бивис и Баттхэд: персонажи, чем придурковатый подростковый гоготок на МТВ 90-х запоминался лучше подавляющего большинства клипов.

Запускает проект создатель оригинальной серии Майк Джадж — стриминг Paramount+ заказал ему полнометражный мультфильм. Долго царила тишина, но вот теперь Джадж выложил в Твиттере наброски обоих своих творческих отпрысков: постаревших, но таких же тупых.

Не возьмемся даже на уровне фантазий угадать, какую нишу выделят Бивису и Баттхэду. Сделают из них грушу, в лице которой можно будет беззаветно лупить всех «непрогрессивных и нетолерантных» традиционалистов (читай, республиканцев)? Наоборот — покажут, что главные придурки прошлого поколения в мире современной западной идиотии выглядят светочами благоразумия (притом, что сами не изменились)? Или честно расскажут, что именно подросшие Бивисы с Баттхэдами и возглавили нынешнюю социокультурную повестку?

НЕВМИНКУЛЬТ


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