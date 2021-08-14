{ 14 августа 2021 }

Эльфы-Эмигранты вернутся в Британию

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Второй сезон сериала «Властелин колец» будут снимать в Великобритании. Всем хороша для съемок привычная эльфам и гномам Новая Зеландия, где снимали первый сезон. Но из-за пандемии съемочная группа, почти целиком составленная из британцев, два года была отрезана от своих домов и семей. Вот и пошли им навстречу, рискнув перевезти на родину сложные декорации и обойтись без природных красот, доставлять которые пока не научились даже на Amazon.

Первый сезон выйдет уже 2 сентября. На него потрачено почти полмиллиарда долларов, но это явно не предел, ведь суммарный бюджет пяти сезонов ориентировали на цифру в 1 млрд, и сумма просто обязана вырасти даже без учета текущей миграции. Да, понятно, что серьезные деньги вбухали в декорации, многие из которых простоят до самого финала, позволяя экономить на бюджетах последующих сезонов, но все равно с трудом верится, что львиную долю средств вытянет первый сезон, в котором, как водится в классическом фэнтези, будет долго и красиво ничего не происходить, ожидая, когда, наконец, очнется древнее зло и порадует нас высокобюджетным эпиком.

Интересно, кстати, какой путь выберут шоураннеры. Если рассуждать вне пределов «эльфийской религии» с ее слепым обожанием Толкиена, его фэнтези, прямо скажем, выглядит очень архаично и наивно, ибо само и создавало жанр, который впоследствии всерьез разовьется. Сериал, в отличие от трилогии, позволяет куда больше свободы, ведь повествует о менее канонической эпохе. Вот и вопрос: нам будут давить на голую ностальгию, предлагая типичного Толкиена, или все же рискнут модернизировать и усложнить нехитрый изначальный канон, как это делают, например, в том же «Марвел»?

НЕВМИНКУЛЬТ


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