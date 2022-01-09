{ 9 января 2022 }

Пандемия в России пока сильнее кино

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Счётоводы принесли хорошие новости: отечественный кинопрокат за 2021 год составил 40,7 млрд рублей, что больше показателей 2020-го года аж на 78%. При этом, по данным ЕАИС, падение в сравнении с 2019-м годом не столь ощутимо — 26%.

Во многом такие цифры принесло фэнтези Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: Корень зла». Фильм пополнил общую кассу аж на 2 миллиарда. Большой вклад внесли бездарнейший «Веном 2», отличный «Человек-паук: Нет пути домой», нашумевшая «Душа» и, что радует, ещё один наш продукт — «Конёк-горбунок». В общем, весь год людям хотелось сказок, а не реализма.

Нынешний год и вовсе обещает получиться прорывным. Скорее всего, ограничения будут ослабевать, как и сама эпидемия коронавируса. А в списке самых ожидаемых фильмов — десяток проектов, которые заведомо получат хорошую кассу. «Доктор Стрэндж 2 и мультивселенная безумия», «Бэтмен» с Робертом Паттисоном, «Миссия невыполнима 7», «Тор 4: Любовь и гром», «Аватар 2» и др.

Не удивимся, если через год будем писать не о 40, а 60 или даже более миллиардах, чего всей отрасли и пожелаем.

НЕВМИНКУЛЬТ


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