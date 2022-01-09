{ 9 января 2022 }

Последний «Последний богатырь» — снова первый

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

«Посланник тьмы», завершающий суперуспешную отечественную фэнтези-трилогию, собрал в прокате 1 млрд рублей за те же 6 дней, что и его предшественник в начале 2021-го.

Сразу оговоримся — это достижение всё-таки не столь впечатляющее, как у прошлого фильма серии. У франшизы сформировалась репутация триумфатора, и все ожидали такой результат. Кроме того, в прошлом январе максимальная заполняемость кинозалов в большинстве регионов составляла лишь 25%, а где-то кинозалы были закрыты вовсе.

Впрочем, это мелочи в сравнении с другим показателем. Наше кино выступило на старте более впечатляюще, чем «Человек-паук: нет пути домой». А речь, между прочим, о самом кассовом фильме времён пандемии.

Пора нашему кинематографу совершить, наконец, и рывок на мировой уровень, чтобы фильмы получали как можно больше площадок за рубежом. Здесь наши киностудии, продюсеры и прокатчики сами не справятся, так что мяч на стороне Минкульта, Роскино и Россотрудничества.

НЕВМИНКУЛЬТ


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