{ 5 ноября 2021 }

«Чудотворцы» вернутся в четвертом сезоне

Рубрики: [Кино]  

Чудотворцы

Сериал «Чудотворцы» продлен на четвертый сезон. Сообщение об этом появилось на странице проекта в фейсбуке 3 ноября 2021 года.

— Новый мир, новое приключение, новый сезон! — говорится в нем. — Вы узнаете это первыми: нас продлили на 4-й сезон, и он хороший. Как вы думаете, куда они направятся дальше?

InterMedia напоминает, что премьера сериала-антологии «Чудотворцы» состоялась на канале TBS в 2019 году. Первый сезон был основан на одноименной книге Саймона Рича (который стал основным сценаристом проекта) и рассказывал о работе небесной канцелярии. Главные роли в сериале сыграли Дэниэл Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Вишванатан, Каран Сони и Джон Басс. Они же снялись во втором сезоне, действие которого происходило в Средневековье, и в третьем, события которого разворачивались на Диком Западе.

В комментариях к посту «Чудотворцов» поклонники сериала предлагают отправить героев в космос, в доисторические времена к динозаврам или в Ледниковый период, в джунгли, к пиратам, в Древний Рим, на «Вудсток», в Викторианскую эпоху, в дантовский ад, в постапокалиптическое будущее и тому подобное Дата премьеры и сюжет будут объявлены позже.

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