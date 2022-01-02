Год новый, а заморочки старые

Как там у классиков, насчёт того, что леопард не сможет избавиться от своих пятен? Ну, так он и не может. Да, судя по всему, особо и не хочет. Два с лишним десятка отставных американских дипломатов, из которых в России наиболее известны экс-послы Алекс Вершбоу и Майкл Макфол, и прочего популярного в прошлом народу, типа Френсиса Фукуямы, который никак смириться не может, что описанный им конец истории так и не состоялся, а также куча людей, которые в Госдепартаменте Украиной занимались, типа спецпредставителя по ней, Курта Волкера, обратились к президенту Байдену с требованием обнародовать список «адских санкций» против России, если она только что-нибудь не то, что им хочется, сделает на Украине. Ну, молодцы, конечно. Ага.

Предположим, опубликует Байден этот список. Или какой угодно другой список. Или введёт эти самые санкции, хоть «адские», хоть «райские», хоть какие-нибудь другие. И что? Сто раз сказано и показано на практике было американцам, что их санкции Россию только раздражают, стимулируют к действию и толкают к сближению с Китаем и окончательному разрыву отношений с Соединёнными Штатами, о котором Путин уже Байдену открытым текстом в ходе их последнего телефонного разговора сказал. Интересно, как американские дипломаты и примкнувшие к ним интеллектуалы себе представляют жизнь собственной страны после того, как этот разрыв произойдёт? Смутно? Вообще никак не представляют — не задумывались? Или полагают, что у Америки всё будет хорошо просто потому, что её, как известно всему миру, «Б-г благословил»?

Нет, ну Макфол, как в России всем хорошо известно, изрядный дурак и абсолютный дилетант — это ладно. Типичный назначенец Обамы. Фукуяма витает в облаках и, в отличие от Хантингтона, ничего никогда не понимал в том, как мир устроен. Тоже ладно. Волкеру и иже с ним обидно за то, что все их попытки сделать из Украины «анти-Россию» могут в одночасье рухнуть в тартарары. Их понять можно — получается, зачем старались? Но Вершбоу-то умён. Его автор хорошо помнит по прежним временам. Образован, общителен, толков, симпатичная жена — Лиза… Ну, да — не любил он начальство наше, вполне искренне не любил и этого не скрывал. Но понимать страну, в которой он так долго работал, он по долгу службы обязан?! Впрочем, его активно продвигал по службе Дэн Фрид, экс-посол США в Польше, который нам всю жизнь гадил. Наверное, это оказалось заразно…

Выводы автор из всего вышесказанного делать не будет. Увидим, как всё ещё обернется. Исходя из происходящего в Америке, он полагает её отношение к тому, что происходит в мире, в том числе на Украине и в России, а также в отношениях с обеими этими странами США и российско-украинских двусторонних отношениях, острым климаксом. Обыкновенным политическим климаксом слабеющей сверхдержавы, которая категорически не готова к тому, что слабеет, стареет, всё больше выпускает мир из-под контроля и от этого истерикует и мечется, делая и говоря несусветные глупости, не в силах разобраться в том, чего она хочет и что может. Байден-то, не исключено, с Путиным хочет конструктивно о чём-то договориться. Но многие в Америке этого откровенно не хотят и ему, как могут, будут мешать. Вот и увидим, кто кого!