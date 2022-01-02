Ссоры и драки семейные

Не деться нам от Украины. Никуда не деться. И ей от России тоже никуда не деться. Даже ссоры наши и драки — и то, семейные. Ну, лезут в них вечно то американцы, то европейцы, то ещё какая сволочь — как всегда было, есть и, наверное, будет. Но это ровно ничего ни в чём не меняет. Один народ. Что внезапно для автора отметил человек, которого он хорошо знает и от которого такого рода слов в жизни не ожидал: Виталий Портников. Журналист, что называется, на всю голову ушибленный в своё время Майданом, как с многими в России и было, уехавший из Москвы на Украину, которая для него, как и для многих тамошних евреев, внезапно превратилась в горячо любимую историческую родину, хотя в родном Киеве ему в университет из-за антисемитизма поступить не удалось, так что зацепился он сначала за журфак в Днепропетровске, но доучивался уже в Москве.

Сериал ли «Сваты», как он пишет, стал для Портникова откровением, которое его привело к удивительной для него идее, насчёт того, что русские и украинцы до сих пор один народ и для огромного числа людей на Украине президент не Зеленский, а Путин, или с карьерой у него что-то не задалось, а может в личной жизни кризис какой настал (он у всех в среднем возрасте бывает — и у людей гетеросексуальных, и у гомосяо, которые голубее голубого, и у всех прочих категорий рода человеческого), или по политической части его торкнуло, гадать не будет. Но отметим, как редкий случай того, что здравая идея может посетить какую угодно голову и раз в жизни быть высказана каким угодно человеком — даже Портниковым. Или она до такой степени на поверхности лежала, что спотыкаться о все несообразности нынешней украинской государственности даже он устал? Не исключено…

Ещё одно точное наблюдение, которое содержит откровение от Портникова, сделанное к Новому, 2022 году, что в России народ может поставить государственное выше личного, а на Украине — нет. Согласимся и с этим. Именно поэтому, хоть и очень много на планете народов — тысячи и тысячи (одних только языков более семи с половиной тысяч, не считая диалектов), но государств меньше двухсот, великих держав из них и десятка не наберётся, а сверхдержавами стали всего две (и Китай на подходе), причём в Российской империи и СССР именно Россия была метрополией, вокруг которой всё строилось и, если что обратно и соберётся, так тоже вокруг неё. Что превосходно понимает огромная часть населения бывшего СССР, в том числе на Украине, и все попытки это насильственно изменить мало к чему приводят. Впрочем, они продолжаются, одна глупее другой. Вот, Киев запретил судам под российским флагом, заходить во внутренние украинские воды. Редкие, всё-таки, они там у Зеленского идиоты…