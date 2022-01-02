{ 2 января 2022 }

Градский посмертно спел на «Голосе»

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  [ТВ]  

В финале «Голоса» уже первое выступление Алишера Каримова довело до слез действительно весь зал, и дело вовсе не в Алишере Каримове. Подопечный Александра Градского по регламенту должен был выступить вместе с наставником, и организаторы пошли на рискованный шаг.

Каримов на сцене появился один, но на большом экране сзади спроецировали выступление Градского, и финалист шоу смог исполнить «Как молоды мы были» вместе с учителем. Получилось исключительно трогательно. Настоящая лебединая песня и одновременно пронзительная эпитафия. И лично нам Александр Борисович теперь навсегда пропечатался в памяти именно таким.

И очень хорошо, если на этом будет поставлена точка, во избежание риска спекуляций на имени Градского. Как заметил Иван Ургант, исполняя на своем шоу еще одну песню из репертуара Александра Борисовича — «Ему бы это не понравилось».

Символично и очень тактично, что победил в итоге не Каримов. Словно иллюстрация, что это исполнение песни с обеих сторон жизни — и близко не было конкурсным козырем, а лишь тем, чем и могло быть: данью памяти человеку, с именем которого больше всего и ассоциируется «Голос», а у многих — и голос вообще.

НЕВМИНКУЛЬТ


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